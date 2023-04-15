Заброшенную полувековую больницу повторно пытаются продать на торгах в Барнауле

Лот оценили почти в 100 млн рублей

15 апреля 2023, 10:20, ИА Амител











Заброшенная больница РТИ / Фото: torgi.gov.ru

В Барнауле выставили на продажу недостроенную больница РТИ (Завод резинотехнических изделий), расположенную на ул. 10-й Западной, 26а (по соседству с РЭО ГИБДД). Четырехэтажное здание готово лишь на 54%. Объект уже неоднократно выставляли на торги, последний раз – в марте 2023 года. Но желающих купить недвижимость не нашлось.

Больницу начали возводить ещё в конце 70-х годов прошлого века, но затем бросили: во время работ выяснилось, что здание расположено в санитарно-защитной зоне промышленных предприятий, где появление объектов здравоохранения недопустимо. Несколько раз стройку возобновляли, однако каждый раз возникали финансовые или юридические проблемы.

В техническом паспорте объекта указано, что общая площадь застройки составляет 5572 квадратных метра, степень готовности – 54%. Объект является собственностью государства. Площадь земельного участка под больницей – 68 соток.

На участке есть металлический забор с двумя воротами и разрушенное бытовое строение. Территория подходит для реконструкции незавершённых строительством зданий учебного корпуса, трансформаторной подстанции, теплового пункта и строительства общежития, спортивного ядра, гаража, склада.

Начальная цена недвижимости – 93,4 млн рублей.