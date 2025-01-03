Заброшенный участок рядом с первым барнаульским "небоскребом" выставили на аукцион

Территория скрыта высоким забором

03 января 2025, 19:25, ИА Амител

Выставленный на торги участок / Фото: "Яндекс Карты"

Земельный участок для строительства административного здания выставили на торги в Барнауле. Территория расположена ул. Гоголя, 72, – по соседству с доходным домом купца Аверина (ул. Гоголя, 76). Это объект культурного наследия регионального значения. Дом построили в 1915 году, и он стал самой высокой на тот момент городской постройкой.

Выставленный на торги участок в 13 соток имеет вытянутую форму. Он также граничит с административным зданием на ул. Гоголя, 74, и многоэтажкой на ул. Короленко, 91. Сейчас территория огорожена забором, заброшена: на ней растут многолетние деревья.

Начальная цена земли – 2,7 млн рублей. Торги пройдут 28 января.