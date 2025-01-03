Заброшенный участок рядом с первым барнаульским "небоскребом" выставили на аукцион
Территория скрыта высоким забором
03 января 2025, 19:25, ИА Амител
Земельный участок для строительства административного здания выставили на торги в Барнауле. Территория расположена ул. Гоголя, 72, – по соседству с доходным домом купца Аверина (ул. Гоголя, 76). Это объект культурного наследия регионального значения. Дом построили в 1915 году, и он стал самой высокой на тот момент городской постройкой.
Выставленный на торги участок в 13 соток имеет вытянутую форму. Он также граничит с административным зданием на ул. Гоголя, 74, и многоэтажкой на ул. Короленко, 91. Сейчас территория огорожена забором, заброшена: на ней растут многолетние деревья.
Начальная цена земли – 2,7 млн рублей. Торги пройдут 28 января.
20:50:45 03-01-2025
А что с башнями близнецами на месте речного вокзала?
15:54:39 04-01-2025
Гость (20:50:45 03-01-2025) А что с башнями близнецами на месте речного вокзала?... хоть бы не было!
20:21:33 04-01-2025
Гость (20:50:45 03-01-2025) А что с башнями близнецами на месте речного вокзала?... можете заходить в стройку ищут... инвесторов
10:45:58 04-01-2025
Т.е вместо того, чтобы облагородить территорию , сохранить и сделать хотя бы маленький скврер с придомовой территорией - администрация города хочет получить прибыль, а дом исторический уничтожить.
16:03:31 04-01-2025
Гость (10:45:58 04-01-2025) Т.е вместо того, чтобы облагородить территорию , сохранить и... ничего необычного для Барнаула. уже путешественники на Ют в голос плачут над тем, что творится с историческими зданиями в Барнауле, но мы имеем то, что имеем. увы.
13:09:59 04-01-2025
т.е. на 13 сотках жилой дом?
После того, как под прокуратуру отдали историческое здание, обращаться за справедливостью и здравым смыслом в прокуратуру бесполезно
14:53:17 04-01-2025
Гость (13:09:59 04-01-2025) т.е. на 13 сотках жилой дом? После того, как под прокура... Чукча не читатель? Земельный участок для строительства административного здания выставили на торги в Барнауле.
14:37:17 04-01-2025
Дом Гоголя 76 сотоял из двуж корпусов , 5 этажной и 4 этажной . Соединён был переходом . В середине хх века при подьёме воды , корпус во дворе рухнул . Сейчас судьба идёт за вторым корпусом . В настоящее время дом жилой построем 1915 году !
02:17:06 05-01-2025
Дед (14:37:17 04-01-2025) Дом Гоголя 76 сотоял из двуж корпусов , 5 этажной и 4 этажно... не просто дом, а уникальный дом. интересно, кто и почему вас заминусил за информацию про два корпуса?
13:06:21 05-01-2025
Элен без ребят (02:17:06 05-01-2025) не просто дом, а уникальный дом. интересно, кто и почему вас... Потому что второй корпус не рухнул. Его целенаправленно снесли, не ремонтируя десятилетиями.