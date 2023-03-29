Зачем нужен сайт или почему алтайский бизнес не имеет своего "лица" в интернете

Успешный бизнес в XXI веке должен продвигаться через соцсети и интернет-площадки

29 марта 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: Дмитрий Певнев

На начало 2023 года в России насчитывалось 127,6 млн интернет-пользователей, следует из отчёта Digital 2023 Global Overview Report. При этом средний пользователь проводит в Сети не менее пяти часов. Люди через интернет совершают покупки и оплачивают услуги. Особенно бурное развитие возможностей бизнеса в Сети началось во время пандемии коронавируса. По данным Минцифры РФ, сейчас в стране около 90% крупных компаний имеют собственные сайты. А вот небольшие организации не спешат ими обзаводиться. Согласно данным на сайте "ДубльГИС", по состоянию на январь 2023 года около 15 тысяч организаций Алтайского края вообще не имеют собственных сайтов, а это около 60% от всех фирм в регионе. Почему так происходит и как переломить эту ситуацию, amic.ru рассказал барнаульский предприниматель Дмитрий Певнев.

Совсем не лишние затраты

В период пандемии коронавируса произошла глобальная переоценка рынка и всё больше людей стали заказывать услуги в интернете. Однако алтайский рынок оказался не готов к изменениям, считает руководитель АНО "РусНэт" Дмитрий Певнев. Из-за того что около половины барнаульских компаний не имеют собственных сайтов, это серьёзно тормозит развитие IT-отрасли в регионе. Певнев уверен: предприниматели, которые представляют свой бизнес в интернете, добиваются больших успехов по сравнению с офлайн-конкурентами.

По словам Певнева, причины, по которым молодые компании не создают собственные сайты, банальны: они экономят на всём и тратят все ресурсы на раскрутку бизнеса. А сайт нужно наполнять контентом, продвигать, следить, чтобы информация была актуальной, да и в целом его необходимо обслуживать. Предпринимателю, который только-только встаёт на ноги, всё это кажется лишней головной болью и дополнительными тратами.

"Я на собственном опыте знаю, как тяжело открывать организацию, особенно когда не можешь уложиться в запланированный бюджет. О сайте думаешь в самую последнюю очередь. Возникают дополнительные проблемы, на сайт не хватает времени и уже начинаешь расставлять приоритеты. Разговаривая с предпринимателями, часто слышу, что у них не хватает средств на создание своего портала. Это неправильно, на дворе XXI век и все уже давно работают на онлайн-платформах", – говорит Певнев.

Когда соцсети не спасают

Продвигать услуги и товары можно и через социальные сети, соглашается эксперт. Однако, отмечает он, так делают абсолютно все, а потому теряется индивидуальность конкретного предприятия. К тому же получается, что бизнесмен продвигает именно социальную сеть, а не свой бренд.

Несколько месяцев назад АНО "РусНэт" провела опрос среди барнаульских предпринимателей. Больше 90% бизнесменов уверенно заявили, что сайты – более эффективный инструмент для продвижения бизнеса, чем соцсети.

"Собственный сайт – это лицо компании, её паспорт и имидж. Это верный способ показать свои преимущества перед конкурентами. Если человека встречают по одёжке, то фирму узнают по её сайту. Клиент получает эксклюзив, а предприниматели могут добавлять эксклюзивные разделы и рубрики, делать сайт на свой вкус. Кроме того, чтобы попасть в такие агрегаты, как "Яндекс.Карты" или "ДубльГИС", обязательно нужен свой сайт. Но бизнесу не нужно забывать и о продвижении. Для этого как раз и необходимы соцсети, но без сайта они работают не так эффективно", – уверен Дмитрий Певнев.

Дорога молодым

Чтобы помочь алтайскому бизнесу продвигаться в интернете, Дмитрий Певнев решил бесплатно создавать сайты для молодых компаний – тех, которые работают на рынке не дольше года.

"Сайт – это лицо компании, по которому люди узнают о том или ином бизнесе. Мне захотелось поделиться своим опытом и помочь алтайскому бизнесу", – пояснил amic.ru Дмитрий Певнев.

К воплощению замысла разработчик приступил в начале 2023 года. К настоящему моменту команда АНО "РусНэт" уже создала три сайта для алтайских компаний, среди которых, например, производитель моторного масла. Ещё семь сайтов заработают в ближайшие месяцы.

К участию в проекте Дмитрий Певнев привлекает студентов-айтишников из алтайских вузов. Те получают необходимый опыт и навыки, создавая действующие сайты для работающего бизнеса. Таким образом кадровый рынок Алтайского края пополняется ещё и квалифицированными молодыми специалистами в области цифровых технологий.

Дмитрий Певнев уверен, что успешный бизнес в XXI веке должен продвигаться через соцсети и интернет-площадки. И чем больше таких компаний будет в Алтайском крае, тем лучше это будет для индустрии и экономики региона в целом.

"Тем самым, мы пусть и понемногу, но вносим свою частичку в развитие IT-отрасли региона и меняем мир в лучшую сторону", – уверен Дмитрий Певнев.

В ближайшем будущем в компании планируют выйти на уровень разработки до пяти бесплатных сайтов в месяц. Однако более глобальная цель – чтобы все организации Алтайского края имели своё "лицо" в интернете.