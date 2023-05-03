Студенты смогут не просто читать новости о вузе от первого лица, но и напрямую задавать вопросы

03 мая 2023, 15:00, ИА Амител

Андрей Марков / Фото: АлтГТУ

Ректор Алтайского государственного технического университета и председатель совета ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай Андрей Марков запустил свой телеграм-канал.

Что он будет там писать?

В своём канале глава вуза будет рассказывать о своей деятельности и достижениях университета.

Он уже разместил несколько сообщений о мероприятиях в "Политехе", которые прошли на минувшей неделе. А также о том, каких успехов добились студенты: представитель факультета информационных технологий Денис Ради победил в компетенции "Обработка текста" краевого чемпионата Абилимпикс, а учащиеся энергетического факультета вышли в финал Международного чемпионата CASE-IN и будут отстаивать честь вуза на финале в Москве.

Ректор рассказал, как АлтГТУ сотрудничает с предприятиями промышленного сектора региона, о том, что студенты вуза примут участие в параде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и поздравил музей истории и культуры АлтГТУ с 10-летием.

"Алтайский государственный технический университет – это крупнейший региональный университет, который готовит специалистов для всех важнейших отраслей Алтайского края. Наш университет сочетает в себе и верность традициям российского технического образования, и новейшие подходы к обучению и научной деятельности. Мы являемся базовым региональным цифровым вузом. Наш девиз – цифровизация всех сфер функционирования нашего университета", – говорит Андрей Марков.

Будет ли ректор отвечать на вопросы?

Будет, заверили в пресс-службе вуза. Комментарии на канале открыты, любой желающий может задать вопрос в чат-боте. Ректор лично смотрит все обращения и будет на них отвечать.

Марков уверен: это очень эффективный способ работы и общения с молодёжью, которая иногда не может прийти на приём.

Как найти канал?

Да очень просто. Переходите по ссылке или ищите в Telegram по короткому имени rektoraltstu.