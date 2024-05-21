Зачем туристы из Уругвая, США и Австрии едут в сибирскую глубинку?

Рассказываем, какие места их чаще всего привлекают

21 мая 2024, 12:00, ИА Амител

Девушка. Карта / Фото: haritanita / freepik.com

Туристический поток в музеи-заповедники Сибири ежегодно растет на 20%, привлекая посетителей из России и других стран. Аналитики МегаФона составили гид по музеям региона, в топ-5 которого вошли локации Хакасии, Алтая, Кемеровской области, Красноярского и Алтайского краев.

Кемеровская область

Музей-заповедник "Красная горка" находится на правом берегу реки Томь, где в 1721 году обнаружили кузнецкий уголь. Поэтому основная тема экспозиций посвящена истории горнодобычи. В этом году количество онлайн-трафика посетителей увеличилось в 2,5 раза. Больше всего интересовались музеем москвичи, жители Центральной России и Сочи. В тройку самых активных иностранных туристов попали граждане Китая, США и Казахстана.

Омская область

"Старина Сибирская" – музей-заповедник живой истории в Омской области, расположенный в 200 км от областного центра. Музей под открытым небом предлагает посетителям изучить историю, культуру, архитектуру, археологию и природу региона.

За год интернет-активность абонентов здесь возросла на 17 %, а голосовой трафик – на 11 %.

Красноярский край

Музей-заповедник "Шушенское" – это частично восстановленная часть сибирской деревни конца XIX – начала XX века. Его площадь составляет более 16 га, он включает мемориальный музей-заповедник "Сибирская ссылка В. И. Ленина" и архитектурно-этнографический комплекс "Новая деревня" с усадьбами в стиле деревянного зодчества Енисейской губернии.

За год интернет-активность абонентов здесь выросла на 27 %. Наибольший объем трафика был у туристов из Ивановской, Московской, Челябинской, Свердловской и Кировской областей, а также москвичей. Среди иностранцев больше всех пользовались интернетом гости из Казахстана, Китая и Уругвая.

Хакасия

Музей-заповедник "Сундуки" – удивительное место в Хакасии, горный массив из пяти отдельных вершин высотой до 200 м. Здесь находятся древние могильники, наскальные рисунки и сооружения, которые, по мнению археологов, служили для наблюдения за небесными телами. За год интернет-трафик в этой местности вырос втрое. "Сундуки" пользуются популярностью среди российских и иностранных туристов.

Алтайский край

Всероссийский музей-заповедник имени В.М. Шукшина находится на родине писателя. Каждый год сюда приезжает множество людей, чтобы прогуляться по улицам его детства, побывать на берегу Катуни и насладиться красотой островов и пейзажей. Так они пытаются лучше понять творческое наследие Шукшина.

С начала года активность абонентов здесь возросла на 20%, а голосовой трафик – на 22%. Среди иностранцев чаще всего музей посещали граждане Эстонии, Нидерландов и Австрии, а среди россиян – туристы из Москвы и области, Нижегородской, Тюменской областей, Югры и Ямала.