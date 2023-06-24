Напитки в яркой таре могут исчезнуть с полок в магазинах уже в следующем году

24 июня 2023, 10:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Желтые, красные, розовые и другие слишком яркие пластиковые бутылки для напитков могут исчезнуть из продажи в России уже в следующем году. Отказаться от такой тары требует Российский экологический оператор. В Госдуме идею о запрете цветного пластика поддерживают. С чем это связано и какие еще виды упаковки хотят упразднить, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Кому помешали цветные бутылки?

Такие бутылки "мешают" всем, кто заботится и задумывается об экологии. Производители активно используют цветные бутылки ради привлечения внимания покупателя и, соответственно, увеличения выручки, пишут "Известия". Однако в конечном итоге страдает природа и люди. Дело в том, что все бутылки, отличные традиционных – белых, прозрачно-голубых, зеленых и коричневых – невозможно или слишком сложно переработать. По этой причине он попадает на мусорный полигон, где на протяжении столетий отравляет окружающую среду.

И в чем тогда будут продавать напитки?

Начнем с того, что в такой "кислотной" таре продают не все напитки, а лишь часть. И если упаковку ядовитых цветов в России отменят, производителям останется только перейти на ту, которая подлежит переработке. А так, видимо, и случится – в Госдуме эту идею поддерживают.

При этом депутат нижней палаты парламента Владимир Бурматов отметил, что от перехода на более экологичную упаковку в финансовом плане не пострадал конечный потребитель. Этот вопрос он предложил взять на контроль Госдуме совместно с Федеральной антимонопольной службой, цитирует политика Lenta.ru.

Какие еще виды упаковки хотят запретить?

С 2024 года в России также предлагают остановить оборот тонкой термоусадочной пленки, которая используется для этикеток, сумок-сеток для овощей, пластиковых пакетов и капсул для кофе. Все эти типы материалов используют в напитках, йогуртах и других упаковках.

Их сложно собрать и переработать, поэтому лучше заменить на более экологичные аналоги, соглашаются в Минпромторге.