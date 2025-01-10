Зачем в России частным поликлиникам будут присваивать звезды, как отелям?

Для частных медицинских организаций создадут собственный рейтинг

10 января 2025, 08:00, ИА Амител

Кресло стоматолога / Фото: Ozkan Guner/unsplash.com

В России планируется внедрить систему оценки частных медицинских клиник, аналогичную с гостиницами и отелями. Медцентрам начнут присуждать звезды в зависимости от качества и безопасности предлагаемых услуг. Для чего это необходимо и кто будет выставлять оценки внебюджетным медучреждениям, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Зачем выставлять оценки частным клиникам?

Эта инициатива – вынужденная мера, а возникла такая идея на фоне значительного роста жалоб на частные медицинские организации. За девять месяцев 2024 года количество таких обращений увеличилось на 15,5%, достигнув 13,8 тысячи случаев, сообщают "Известия".

С помощью оценки частных медицинских клиник в России рассчитывают повысить качество и безопасность услуг. Эти показатели планируется включить в список критериев оценки. Кроме того, будут учитываться такие факторы, как удобство сайта, вежливость персонала и широта перечня предоставляемых медорганизацией услуг.

Разработкой методики оценки займутся общественные организации, Росздравнадзор и Роспотребнадзор.

Кто будет заниматься оценкой?

Оценку будут проводить специализированные организации, возможно, с участием государственных структур или независимых экспертов. Методика оценки пока находится на стадии разработки.

Точная дата начала реализации системы пока неизвестна.

Как будет работать система?

Клиники будут получать звезды или буквенные обозначения (А, В, С) в зависимости от качества и безопасности предлагаемых услуг. Это позволит создать систему поощрения для медцентров, которые не нарушают правила, и повысить прозрачность рынка. А пациенты смогут выбирать медучреждения, основываясь на объективной оценке их работы.

Аналогичные системы уже успешно функционируют в США, Великобритании и Германии, где оценка клиник основана на удовлетворенности пациентов и качестве лечения.

Эксперты в целом положительно оценивают эту инициативу, считая ее шагом к повышению доверия к частным клиникам и улучшению качества медицинских услуг. Однако некоторые отмечают, что сейчас важно тщательно разработать критерии оценки, чтобы система была справедливой и эффективной.