Зачем вводят новую программу в школах России и правда ли, что она похожа на советскую
Что за единая федеральная образовательная программа, по которой будут работать школы нашей страны уже в ближайшее время
20 апреля 2023, 09:45, ИА Амител
С 1 сентября 2023 года российские школы начнут работать по единой федеральной образовательной программе. В первую очередь будет введён единый стандарт преподавания по шести предметам: русскому языку, литературе, истории, обществознанию, географии и основам безопасности жизнедеятельности. Что это за единый стандарт, зачем он нужен и правда ли, что нововведения, по сути, возвращают школы к программе, которая была в Советском Союзе, в "Переговорке" на amic.ru рассказала Наталья Полосина, начальник отдела общего образования Министерства образования Алтайского края. Также поговорили, какие ещё изменения в образовательном процессе ждут учеников, учителей и родителей уже в ближайшее время.
Кто в "Переговорке"
Наталья Полосина родилась 11 декабря 1963 года. В 1986 году окончила Алтайский государственный университет по специальности "История". Карьеру начала в одной из школ Барнаула. В 1995-2003 годах работала главным специалистом комитета образования Барнаула, в 2005-2006 – замглавы и руководителем аппарата администрации Октябрьского района Барнаула, в 2006-2011 – замглавы администрации Ленинского района Барнаула. В 2011-м была назначена зампредседателя комитета по образованию Барнаула, а в октябре 2012-го стала его председателем. В апреле 2019 года перешла на работу в Министерство образования и науки Алтайского края на должность начальника отдела общего образования.
01:28 "За полчаса более 500 заявлений". О том, как идёт набор в первые классы в этом году.
04:09 Правда ли, что новая федеральная программа образования будет похожа на советскую? В чём плюсы этого нововведения.
07:52 Сколько времени отводится на то, чтобы школы смогли перейти на новые условия?
07:59 "Придётся немного потерпеть". О том, что будет с учебниками: когда их заменят и за чей счёт это будет сделано?
09:43 Не ограничат ли единые стандарты творческие порывы педагогов?
11:00 Что такое функциональная грамотность учеников, которую внедряет новая программа, и зачем это нужно?
13:04 Придётся ли переучивать учителей, чтобы они могли работать по новой программе образования?
14:16 Какие настроения среди учителей по поводу нововведений?
15:07 Зачем ежегодно вносят изменения в ЕГЭ?
16:16 Как можно поменять предметы для сдачи ЕГЭ?
18:21 О ВПР. Где проверяют работы учеников и обязательно ли все оценки выставляются в журнал.
19:11 Когда начнётся ЕГЭ в 2023 году?
09:55:31 20-04-2023
Все лучше в мире, т.е., для народа, для большинства, было в Советской Социалистической России! Как только СССР уничтожили, жизнь на всей планете стала постепенно но неуклонно ухудшаться...!
09:59:16 20-04-2023
Гость (09:55:31 20-04-2023) Все лучше в мире, т.е., для народа, для большинства, было в ... А жители остальной планеты об этом знают?
10:19:41 20-04-2023
Гость (09:59:16 20-04-2023) А жители остальной планеты об этом знают? ... Жители остальной планеты читают американскую википедию,которая представляет в определённых темах ( особенно политических) конкретную помойку.
11:02:31 20-04-2023
Гость (09:59:16 20-04-2023) А жители остальной планеты об этом знают? ... Более чем. Судя по разговорам, что все совсем может скоро закончиться
11:30:10 20-04-2023
Гость (11:02:31 20-04-2023) Более чем. Судя по разговорам, что все совсем может скоро за... У вас мания величия? Да людям на большей части нашего шарика вообще наплевать и на нас, и на нашу СВО, и на Украину. Они живут своей жизнью. У кого что закончится? Ну да, если найдется умник с кнопкой, который захочет с собой на тот свет захватить всех, то закончится, конечно. Но это никак не связано с ухудшением из жизни, скорее с ухудшением нашей)
11:11:47 20-04-2023
Гость (09:55:31 20-04-2023) Все лучше в мире, т.е., для народа, для большинства, было в ... для народа или для конкретного человека ? Автоматическую стиральную машину вы в СССР когда увидели ? а в развитых странах они были, и прочие вещи для облегчения быта рядового человека. Туалетной бумаги был дефицит, но в космос летали...
11:29:45 20-04-2023
Гость (11:11:47 20-04-2023) для народа или для конкретного человека ? Автоматическую сти... а ее призводили в ССР и микроволновк тоже. НОО... простым гражданам они были недлоступны
10:14:31 20-04-2023
В отличие от троллей здравомыслящие люди особенно те кто успел хотя частично поучиться в советской школе по советским учебникам и советским образовательным программам отлично понимают что было и что стало и насколько упала среднестатистическое качество образованности. Причем плоды этого еще аукнутся когда поколение 00х придёт на управление страной. Наконец-то процесс деколонизации России подошел к образованию - самая главная (потому что стратегическая) линия обороны врага.
11:18:15 20-04-2023
Гость (10:14:31 20-04-2023) В отличие от троллей здравомыслящие люди особенно те кто усп... Агада. Отличное советское образование никак не помешало тем самым "образованным" заряжать воду перед телевизором и слушать Кашпировского, Малахова и иже с ними. Да и основной пул мракобесов сейчас - это как раз те, кто успел получить то самое "лучшее в мире" образование. А про управление страной насмешили - дело не в поколениях, а в кумовстве. На всех должностях, где должны сидеть спецы и эксперты, сидят родственники и друзья. Так что поздно пить Борожоми.
11:27:16 20-04-2023
Гость (10:14:31 20-04-2023) В отличие от троллей здравомыслящие люди особенно те кто усп... Да ничем не отличались методики - такие же учителя, такие же учебники, такие же уроки. Просто не было множества отвлекающих факторов - смартфонов, интернета, компьютерных игр, телевизора с сотнями каналов...
10:17:09 20-04-2023
Советские люди на каких знаниях основывались,запуская первый спутник,первого человека на орбиту Земли,первую ракету на Луну,первый облёт Луны,первого человека на орбиту Земли,осуществляя первый выход в открытый космос.Две тысячи предприятий в стране работали на это.Физика,химия,микроэлектроника,биология, космическая медицина,новые технологии на стыке наук,новые материалы...США и страны просвещённой Европы как-то не успевали.
10:30:28 20-04-2023
Это всего лишь очередная попытка монополистам по учебникам срубить бабло. Представляете сколько нужно новых книг?? и за них будут платить именно родители.
10:47:55 20-04-2023
Гость (10:30:28 20-04-2023) Это всего лишь очередная попытка монополистам по учебникам с... Вообще не факт. ребенок заканчивает начальную школу, пока ни единого учебника не купили. все выдают бесплатно.
10:44:38 20-04-2023
Как страну то колбасит, то вперёд, то назад, так и топчемся на месте, ох уж эта ностальгия по СССР, это образование было актуально в СССР во времена индустриализации, а мы вошли в эпоху цивровизации, но это не важно, у нас свой путь, в прошлое.
10:59:12 20-04-2023
Гость (10:44:38 20-04-2023) Как страну то колбасит, то вперёд, то назад, так и топчемся ... А индустриализация и цифровизация, которую вы даже написать не можете правильно, никак по вашему не связаны, ага ? Большей тупости я еще не слышал. Очередная жертва ЕГЭ, заметно сразу, мозгов нет, но лезете везде со своими суждениями.
11:13:46 20-04-2023
Гость (10:44:38 20-04-2023) Как страну то колбасит, то вперёд, то назад, так и топчемся ... Прошлое не обязательно плохо. В прошлом, как и в настоящем, и в будущем, есть свои плюсы и свои минусы. Регистрация государством брака мужика на мужике это прогресс, но вряд ли это плюс. Угроза ядерного апокалипсиса это настоящее, но лучше вернуть как было. А деколонизация это не возврат в прошлое, это повторение прошлого на новом витке истории. Это закон диалектики, все развивается по спирали, каждый виток это переход на новый высший уровень с сохранением некоторых черт старого состояния
11:12:58 20-04-2023
это образование было актуально в СССР во времена индустриализации, а мы вошли в эпоху цивровизации, ---- когда это базовые знания, умения и навыки, а так же целостное восприятие и понимание Мира стало лишним!? именно из-за таких "умных", без базовых, метапредметных знаний, сейчас пытаются оболванить циФрой всю планету! все отрицательные процессы пошли по возрастающей по всем странам планеты, как под копирку, когда разрушили СССР! и это не ностальгия, это был по настоящему сдерживающий фактор для многих западных "Злодеев". И потом не думайте, что век индустриализации прошёл! Ведь вы как-то, откуда-то получаете одежду, телефоны, мебель, машины, дома...!? И если развитые страны перенесли свои промышленные предприятия в страны третьего-четвёртого Мира, и не видят дым из труб заводов, то это не значит что промышленность закончилось, и всё теперь производится цивилизованной силой мысли!!!? Поищите как в индии, или вьетнаме люди загибаются на заводах, а вокруг заводов невозможно жить!? Цивилизованный вы наш...
11:15:02 20-04-2023
Гость (10:19:41 20-04-2023) Жители остальной планеты читают американскую википедию,котор... Эм... То есть вокруг них ухудшается жизнь, все пропало и продолжает пропадать, живут они за чертой бедности, и только американская вики заставляет их думать, что все хорошо. Отсыпьте своей травы, а?
11:47:04 20-04-2023
Гость (11:15:02 20-04-2023) Эм... То есть вокруг них ухудшается жизнь, все пропало и про... Я не увидел в посте гостя про черту бедности во всем мире, но то что сейчас мир в менее стабильном состоянии, чем 33 и более лет назад, это даже вы бы заметили, если бы травой не увлекались
11:15:48 20-04-2023
все выдают бесплатно. - Вы просто не в курсе что это купили родители до вас. Ничего бесплатного нет и учебники сделали оборот по классам, мы покупали 3 года подряд ( 20 лет назад)потому что библиотека была на 50 % с новыми - кто хочет иметь 1 учебник на 2 детей? никто.
11:17:45 20-04-2023
Гость (10:14:31 20-04-2023) В отличие от троллей здравомыслящие люди особенно те кто усп... Воду уже зарядил?! Или потом?
11:22:35 20-04-2023
Не 20 а 11 лет назад (описка там) просто до сих пор возмущения, реально ставили перед фактом покупать все самим - новая программа? пофиг родители купят.
11:38:50 20-04-2023
Никто ничего не покупает, ни в 1-м классе, ни в 7-м, в начале года выдали учебники, многие 22-го года. Вот в 90-х я учился, половина учебников была советская (в основном, естественно-математическая часть + русский язык), половина покупная - всякие новомодные "Человек и общество", "Психология", "История России"
11:56:26 20-04-2023
Гость (10:17:09 20-04-2023) Советские люди на каких знаниях основывались,запуская первый... США и страны просвещённой Европы как-то не успевали и в итоге не успели, судя по развитию технологий и уровню жизни. Зато у нас самая толстая броня у танков, а кастрюли можно на голову вместо касок надевать. На каких знаниях основывались советские люди, запуская первый спутник - в основном на знаниях немецких ученых ракетчиках и их ФАУ-2, ядерная программа благодаря американским ученым и хорошим советским разведчикам и тд. Благодаря, построенным в 30-х годах американскими, немецкими, французскими, английскими инженерами 1500 заводов и фабрик и обучившим 300000 человек на рабфаках. Дальше продолжать?