Что за единая федеральная образовательная программа, по которой будут работать школы нашей страны уже в ближайшее время

20 апреля 2023, 09:45, ИА Амител

С 1 сентября 2023 года российские школы начнут работать по единой федеральной образовательной программе. В первую очередь будет введён единый стандарт преподавания по шести предметам: русскому языку, литературе, истории, обществознанию, географии и основам безопасности жизнедеятельности. Что это за единый стандарт, зачем он нужен и правда ли, что нововведения, по сути, возвращают школы к программе, которая была в Советском Союзе, в "Переговорке" на amic.ru рассказала Наталья Полосина, начальник отдела общего образования Министерства образования Алтайского края. Также поговорили, какие ещё изменения в образовательном процессе ждут учеников, учителей и родителей уже в ближайшее время.

Кто в "Переговорке"



Наталья Полосина родилась 11 декабря 1963 года. В 1986 году окончила Алтайский государственный университет по специальности "История". Карьеру начала в одной из школ Барнаула. В 1995-2003 годах работала главным специалистом комитета образования Барнаула, в 2005-2006 – замглавы и руководителем аппарата администрации Октябрьского района Барнаула, в 2006-2011 – замглавы администрации Ленинского района Барнаула. В 2011-м была назначена зампредседателя комитета по образованию Барнаула, а в октябре 2012-го стала его председателем. В апреле 2019 года перешла на работу в Министерство образования и науки Алтайского края на должность начальника отдела общего образования.

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