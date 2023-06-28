Задержали барнаульца, угрожавшего подростку ножом и избиением в автобусе
Мужчине грозит до семи лет лишения свободы
28 июня 2023, 14:36, ИА Амител
В Алтайском крае задержали мужчину, который в автобусе достал нож и начал конфликтовать с подростком, сообщает региональный СК.
Инцидент произошел в Барнауле днем 23 июня в автобусе маршрута № 27.
"43-летний мужчина, находясь в состоянии опьянения, грубо нарушая общественный порядок, начал безосновательно конфликтовать с 16-летним подростком, демонстрируя при этом нож", – рассказали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по факту "хулиганства с применением предметов, используемых в качестве оружия". Барнаульцу грозит до семи лет лишения свободы.
В краевой прокуратуре отметили, что задержанный мужчина имеет непогашенную судимость за совершение грабежа.
Как уточняет "Инцидент Барнаул", мужчин было двое. По словам очевидца, все началось с того, что один из них "хотел обтереть сопли" о чужую штанину.
16:12:48 28-06-2023
Всё свалили на мужика... Эти нынешние "подростки" в массе своей трусливые, плохо идентифицируемые по половой принадлежности недоноски, не умеющие держать язык за зубами и считающие себя бессмертными. Так что, может быть, не стОит так безапелляционно заявлять об отсутствии мотивов такого поведения мужика?
16:28:36 28-06-2023
Гость (16:12:48 28-06-2023) Всё свалили на мужика... Эти нынешние "подростки" в массе св... и поэтому нужно ножом махать?
16:29:23 28-06-2023
Гость (16:12:48 28-06-2023) Всё свалили на мужика... Эти нынешние "подростки" в массе св... посмотри видео в vk, мужик очень долго пальцы гнул перед парнем, замахивался на него, делая выпады как при ударе, останавливась в сантиметрах от лица, и ножом замахивался
16:38:49 28-06-2023
Гость (16:12:48 28-06-2023) Всё свалили на мужика... Эти нынешние "подростки" в массе св... Поддерживаю на все 100!!!
17:04:06 28-06-2023
Гость (16:38:49 28-06-2023) Поддерживаю на все 100!!!... Ну и балбес ты, дядя. Или дружок того урки, который сопли хотел обмазать об чужие штаны. Тоже так делаешь порой, да?
12:05:38 29-06-2023
Гость (17:04:06 28-06-2023) Ну и балбес ты, дядя. Или дружок того урки, который сопли хо... конечно, он так делает, ведь его молодость пришлась на лихие 90-е
17:03:27 28-06-2023
Гость (16:12:48 28-06-2023) Всё свалили на мужика... Эти нынешние "подростки" в массе св... Вы читать же умеете? По словам очевидца, все началось с того, что один из них (мужиков) "хотел обтереть сопли" о чужую штанину. И причём тут подросток? Мужик - урка, а "недоносок", по-вашему при этом именно подросток? А где ваша логика?
22:42:57 29-06-2023
Гость (16:12:48 28-06-2023) Всё свалили на мужика... Эти нынешние "подростки" в массе св... Вы на видео посмотрите на этого мужика. И на тесак, которым он размахивал. Если для вас это норма, то пусть он в следующий раз встретится вам
17:05:15 28-06-2023
Ишь ты, как много дряни вылезло на амике с лайками и комментариями! Оправдывают придурошного мужтика, а подростка уже успели назвать недоноском. Вы кто такие, а? Из какой тюрьмы вышли?
17:18:31 28-06-2023
Ты смотри-ка сколько зеков набежало с лайками.
17:30:58 28-06-2023
Гость (17:18:31 28-06-2023) Ты смотри-ка сколько зеков набежало с лайками.... Не, у меня Корги
17:45:01 28-06-2023
Зэк с корги (17:30:58 28-06-2023) Не, у меня Корги... Каша у тебя вместо мозга.
17:46:39 28-06-2023
Зэк с корги (17:30:58 28-06-2023) Не, у меня Корги... Заведи собаку побольше. А то вдруг подростки обижать станут.
18:59:49 28-06-2023
Гость (17:18:31 28-06-2023) Ты смотри-ка сколько зеков набежало с лайками.... Да это один наверняка, браузер в режиме "инкогнито", куки не сохраняются, и голосуй хоть 1000 раз.
17:45:59 28-06-2023
По этой теме идно, что лайки/дизлайки на амике можно накрутить. Один какой-то зек - друган придурошного мужика из новости крутит лайки в защиту дружка.
20:12:45 28-06-2023
Гость (17:45:59 28-06-2023) По этой теме идно, что лайки/дизлайки на амике можно накрути... Вы на этих лайках-дизлайках реально просто помешались! Вас жестко тролят, а вы ведетесь на этот тролинг. Выглядит все это просто тупо.
20:40:26 28-06-2023
Причем тут подростки? Любой с таким придурком может столкнуться.
06:29:53 29-06-2023
эти опасные подозрительные типы, непредсказуемые, обиженные на весь мир, с тюремные жаргоном, по двое- по трое шарятся с ножами. Я вообще не понимаю чем они занимаются, бухают, наркоту жрут. Психопаты короче. Их не остановить никак, только наручниками и в тюрьму или лишать жизни, на мой взгляд.
09:41:31 29-06-2023
А пассажиры что? Старательно на дорогу уставились??? А если б он всё же пырнул ножом пацана?!!! У всех смарты, нельзя было полицию известить, чтоб встретили с наручниками??!!!!! Сигнал sos подать, к примеру...
22:41:36 29-06-2023
Посмотрите видео в ВК или почитайте комсомолку, все домыслы про дерзких подростков отпадут при одном взгляде на этих двух бандитов. Парень вообще-то изначально за девчонок заступился, поэтому закройте рот и подумайте, уверены ли вы, что в случае чего шамкавших дочерей кто-то также вступится.