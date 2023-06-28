Задержали барнаульца, угрожавшего подростку ножом и избиением в автобусе

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы

28 июня 2023, 14:36, ИА Амител

Фото: кадр из видео

В Алтайском крае задержали мужчину, который в автобусе достал нож и начал конфликтовать с подростком, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел в Барнауле днем 23 июня в автобусе маршрута № 27.

"43-летний мужчина, находясь в состоянии опьянения, грубо нарушая общественный порядок, начал безосновательно конфликтовать с 16-летним подростком, демонстрируя при этом нож", – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по факту "хулиганства с применением предметов, используемых в качестве оружия". Барнаульцу грозит до семи лет лишения свободы.

В краевой прокуратуре отметили, что задержанный мужчина имеет непогашенную судимость за совершение грабежа.

Как уточняет "Инцидент Барнаул", мужчин было двое. По словам очевидца, все началось с того, что один из них "хотел обтереть сопли" о чужую штанину.