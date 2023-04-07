Блогер Данилова рассказала e1.ru, что шла по лестнице через переход из зала ожидания к автобусу, везущему до самолёта. В этот момент девушка услышала, как охранник у кого-то спросил: "Мужчина, а что вы там делали? Я только что видел, как вы справили нужду?" По её словам, это было в помещении аэропорта Кольцово, где лежит плитка.

По имеющейся информации, охранник обращался к боксёру Александру Емельяненко.

"Я сначала даже не поняла, кто это, потому что в боксе не разбираюсь", – отметила собеседница.

Анна Данилова говорит, что пока ждали сотрудников полиции, все находились в автобусе с открытыми дверьми и слушали "разборку". Блогер утверждает, что Емельяненко грубил охраннику.

"Ему говорит охранник: "Вы там написали, так нельзя. Сейчас вы заплатите штраф". А он [Емельяненко] отвечает: “Иди ты <...> я тебя сейчас [побью]” и заходит в автобус", – добавила Данилова.

Затем прибыла полиция.