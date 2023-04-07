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Задержали самолет. В каком скандале обвинили боксера Емельяненко в Екатеринбурге?

Знаменитого боксёра Александра Емельяненко обвинили в скандале в аэропорту Екатеринбурга

07 апреля 2023, 11:42, Анастасия Бичакова

Фото: vk.com/alexemelyanenko
Фото: vk.com/alexemelyanenko

Из-за боксёра Александра Емельяненко задержали рейс Екатеринбург – Москва. По словам блогера Анны Даниловой, летевшей тем же самолётом, он был пьян и его обвинили в небольшом скандале.

Что за инцидент произошёл с Емельяненко, как отреагировала полиция и задержали ли спортсмена – читайте на amic.ru.

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Что известно о скандале в аэропорту Екатеринбурга, в котором обвинили Александра Емельяненко?

Блогер Данилова рассказала e1.ru, что шла по лестнице через переход из зала ожидания к автобусу, везущему до самолёта. В этот момент девушка услышала, как охранник у кого-то спросил: "Мужчина, а что вы там делали? Я только что видел, как вы справили нужду?" По её словам, это было в помещении аэропорта Кольцово, где лежит плитка.

По имеющейся информации, охранник обращался к боксёру Александру Емельяненко.

"Я сначала даже не поняла, кто это, потому что в боксе не разбираюсь", – отметила собеседница.

Анна Данилова говорит, что пока ждали сотрудников полиции, все находились в автобусе с открытыми дверьми и слушали "разборку". Блогер утверждает, что Емельяненко грубил охраннику.

"Ему говорит охранник: "Вы там написали, так нельзя. Сейчас вы заплатите штраф". А он [Емельяненко] отвечает: “Иди ты <...> я тебя сейчас [побью]” и заходит в автобус", – добавила Данилова.

Затем прибыла полиция.

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Задержала ли полиция Александра Емельяненко?

Нет, полицейские не задержали Емельяненко и не выписали ему штраф. Прибывшие правоохранители проверили документы боксёра и начали с ним фотографироваться, возмутилась Анна Данилова.

"Пришли сотрудники полиции, вывели его из автобуса. Началась какая-то милая беседа, они <...> начали с ним фотографироваться, а после фотосессии отпустили. <...> В 19:00 [мы] должны были вылететь, но нас задержали. 20 минут стояли в автобусе, мёрзли", – утверждает она.

Анна считает, что если бы на месте Емельяненко был "обычный человек", то его задержали бы: "А когда популярный, можно всё".

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А как Александр Емельяненко вёл себя в самолёте?

В отличие от аэропорта, в самолёте Александр Емельяненко вёл себя прилично, уверяет Данилова. Она говорит, что он "тяжело ходил и был запах перегара". По её словам, после взлёта спортсмен попросил алкоголь, но экипаж отказал ему в этой просьбе.

"Никто его не видел, не слышал, зато [Емельяненко] со всеми фотографировался", – подчеркнула Анна.

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Как в транспортной полиции прокомментировали скандал, в котором обвинили Емельяненко?

В транспортной полиции изданию заявили, что нарушений со стороны боксёра не выявили.

"Прибыв на место, сотрудники полиции установили, что причиной активности людей стало желание сфотографироваться с одним из пассажиров рейса. Каких-либо фактов нарушения общественного порядка выявлено не было", – отметили в пресс-службе правоохранительного органа.

Фото: vk.com/alexemelyanenko

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НОВОСТИСпорт

скандалы

Комментарии 3

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Гость

11:44:50 07-04-2023

Он мог бы в новых регионах Родину защищать

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Гость

11:55:26 07-04-2023

Ну так это когда было-то? Годы назад? Или что, опять?

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Гость

18:08:17 07-04-2023

С каких пор Шурик боксером стал? Он единоборец алкаш хулиган.

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