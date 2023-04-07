Задержали самолет. В каком скандале обвинили боксера Емельяненко в Екатеринбурге?
Знаменитого боксёра Александра Емельяненко обвинили в скандале в аэропорту Екатеринбурга
07 апреля 2023, 11:42, Анастасия Бичакова
Из-за боксёра Александра Емельяненко задержали рейс Екатеринбург – Москва. По словам блогера Анны Даниловой, летевшей тем же самолётом, он был пьян и его обвинили в небольшом скандале.
Что за инцидент произошёл с Емельяненко, как отреагировала полиция и задержали ли спортсмена – читайте на amic.ru.
Что известно о скандале в аэропорту Екатеринбурга, в котором обвинили Александра Емельяненко?
Блогер Данилова рассказала e1.ru, что шла по лестнице через переход из зала ожидания к автобусу, везущему до самолёта. В этот момент девушка услышала, как охранник у кого-то спросил: "Мужчина, а что вы там делали? Я только что видел, как вы справили нужду?" По её словам, это было в помещении аэропорта Кольцово, где лежит плитка.
По имеющейся информации, охранник обращался к боксёру Александру Емельяненко.
"Я сначала даже не поняла, кто это, потому что в боксе не разбираюсь", – отметила собеседница.
Анна Данилова говорит, что пока ждали сотрудников полиции, все находились в автобусе с открытыми дверьми и слушали "разборку". Блогер утверждает, что Емельяненко грубил охраннику.
"Ему говорит охранник: "Вы там написали, так нельзя. Сейчас вы заплатите штраф". А он [Емельяненко] отвечает: “Иди ты <...> я тебя сейчас [побью]” и заходит в автобус", – добавила Данилова.
Затем прибыла полиция.
Задержала ли полиция Александра Емельяненко?
Нет, полицейские не задержали Емельяненко и не выписали ему штраф. Прибывшие правоохранители проверили документы боксёра и начали с ним фотографироваться, возмутилась Анна Данилова.
"Пришли сотрудники полиции, вывели его из автобуса. Началась какая-то милая беседа, они <...> начали с ним фотографироваться, а после фотосессии отпустили. <...> В 19:00 [мы] должны были вылететь, но нас задержали. 20 минут стояли в автобусе, мёрзли", – утверждает она.
Анна считает, что если бы на месте Емельяненко был "обычный человек", то его задержали бы: "А когда популярный, можно всё".
А как Александр Емельяненко вёл себя в самолёте?
В отличие от аэропорта, в самолёте Александр Емельяненко вёл себя прилично, уверяет Данилова. Она говорит, что он "тяжело ходил и был запах перегара". По её словам, после взлёта спортсмен попросил алкоголь, но экипаж отказал ему в этой просьбе.
"Никто его не видел, не слышал, зато [Емельяненко] со всеми фотографировался", – подчеркнула Анна.
Как в транспортной полиции прокомментировали скандал, в котором обвинили Емельяненко?
В транспортной полиции изданию заявили, что нарушений со стороны боксёра не выявили.
"Прибыв на место, сотрудники полиции установили, что причиной активности людей стало желание сфотографироваться с одним из пассажиров рейса. Каких-либо фактов нарушения общественного порядка выявлено не было", – отметили в пресс-службе правоохранительного органа.
11:44:50 07-04-2023
Он мог бы в новых регионах Родину защищать
11:55:26 07-04-2023
Ну так это когда было-то? Годы назад? Или что, опять?
18:08:17 07-04-2023
С каких пор Шурик боксером стал? Он единоборец алкаш хулиган.