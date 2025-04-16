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Задержан бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов

Причины интереса правоохранителей к политику пока неизвестны

16 апреля 2025, 20:59, ИА Амител

Алексей Смирнов / Фото: Михаил Климентьев / ТАСС
Алексей Смирнов / Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

Как пишет Baza, Смирнова задержали 16 апреля сотрудники полиции. Причины пока неизвестны.

По данным Mash, показания против него дал бывший гендиректор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин. Его арестовали по делу о хищении при строительстве фортификаций в регионе. Кроме того, задержан и бывший вице-губернатор Алексей Дедов.

Смирнову 51 год. Он возглавлял Курскую область с 16 сентября по 5 декабря 2024 года, а в качестве временно исполняющего обязанности – с 15 мая. До этого был первым заместителем губернатора Курской области и председателем правительства Курской области. Кроме того, некоторое время работал в Московской области на различных постах.

Политика Курская область
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Комментарии 8

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........

21:28:10 16-04-2025

Они все там воруют без зазрения совести.

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Гость

22:20:17 16-04-2025

........ (21:28:10 16-04-2025) Они все там воруют без зазрения совести. ... И Хинштейн

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Гость

21:51:16 16-04-2025

За то что хохлам Курскую область сдал ? Частично.
Что там по Хинштейну ?

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Гость

22:49:39 16-04-2025

Гость (21:51:16 16-04-2025) За то что хохлам Курскую область сдал ? Частично.Что там... Да что фортификации, территории, любой укреп возьмут, если силы кратно превосходящие.. Самое большое его преступление - не вывез население из приграничья. Землю всегда можно освободить, даже не было переживаний, что окраинцы зашли, там и останутся навсегда.. Но мирных жителей не эвакуировал - за это пожизненное.

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Гость

22:02:30 16-04-2025

Выпил - не садись за руль

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Гость

22:32:17 16-04-2025

Не могу понять. Вторжение в Курскую область произошло 6 августа 2024г. Кто был тогда губернатором, где находился, что делал? Вроде исполнял обязанности Смирнов с 15 мая, но назначили губером только 16 сентября. А до мая что происходило в области?

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гость

08:27:18 17-04-2025

Гость (22:32:17 16-04-2025) Не могу понять. Вторжение в Курскую область произошло 6 авгу... Предлагаете министров садить

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Гость

08:28:49 17-04-2025

Гость (22:32:17 16-04-2025) Не могу понять. Вторжение в Курскую область произошло 6 авгу... Кого-то нужно сделать крайним

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