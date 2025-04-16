Задержан бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов

Причины интереса правоохранителей к политику пока неизвестны

16 апреля 2025, 20:59, ИА Амител

Алексей Смирнов / Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

Как пишет Baza, Смирнова задержали 16 апреля сотрудники полиции. Причины пока неизвестны.

По данным Mash, показания против него дал бывший гендиректор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин. Его арестовали по делу о хищении при строительстве фортификаций в регионе. Кроме того, задержан и бывший вице-губернатор Алексей Дедов.

Смирнову 51 год. Он возглавлял Курскую область с 16 сентября по 5 декабря 2024 года, а в качестве временно исполняющего обязанности – с 15 мая. До этого был первым заместителем губернатора Курской области и председателем правительства Курской области. Кроме того, некоторое время работал в Московской области на различных постах.