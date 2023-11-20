Задержан заместитель главы департамента Минприроды Алексей Яковлев

Оперативные мероприятия связаны с обстоятельствами его работы в национальном парке

20 ноября 2023, 22:03, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Замдиректора Департамента государственной политики и рeгулирования в сфере развития особо охраняемых природных тeрриторий Минприроды РФ Алексей Яковлев задержан в связи с обстоятельствами его работы в национальном парке "Таганай". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Яковлев стал директором парка "Таганай" в 2010 году, а после, с 2019-го, возглавлял еще один нацпарк – "Зигальга". В 2021 году он перешел на работу в Минприроды, где занимал должность замдиректора департамента.

Как сообщает "Лента.ру", впоследствии местные власти обвиняли в "распродаже" нацпарка "Таганай". В частности, в 2016 году чиновник Андрей Крючко, курировавший на тот момент муниципальное имущество в Златоусте, без согласования с мэром распорядился продать участок, который ранее дали в аренду ООО "Таганайский кордон". При этом назначение земли изменилось – "для строительства объектов для организации отдыха населения".

Дело получило резонанс из-за непосредственной близости участка к границам "Таганая" – в ходе расследования дела нанесенный городу ущерб оценили почти в 600 тысяч рублей. Мэр Златоуста Вячеслав Жилин опровергал информацию о распродаже земель парка, подчеркивая, что уголовное дело связно лишь с прилегающим участком.