Задержанная за невыгодный кредит глава ростовского Минфина боится умереть в СИЗО
По словам Федотовой, ей требуется операция
05 февраля 2025, 14:20, ИА Амител
В Ленинском районном суде Ростова избрали меру пресечения замгубернатора Ростовской области – министру финансов Лилии Федотовой. Как сообщает Rostovgazeta, чиновница надеялась на домашний арест или подписку о невыезде из-за одонтогенного гайморита.
"Мне требуется хирургическое вмешательство. Я могу умереть", – заявила Федотова.
Однако суд встал на сторону прокуратуры, которая требовала заключения чиновницы под стражу. В СИЗО она пробудет до начала апреля.
Ранее СК РФ заявлял, что в отношении Федотовой возбудили дело о превышении должностных полномочий. По информации следователей, в 2020 году чиновница при наличии свободных остатков бюджетных средств необоснованно привлекла для нужд Ростовской области кредиты в банке на 12 млрд рублей по ставкам свыше 6% годовых. Это нарушило правила долговой политики региона, а ущерб составил 1,9 млрд рублей.
15:03:01 05-02-2025
В СИЗО она пробудет до начала апреля --- поди не умрет
15:25:19 05-02-2025
Распространенный бизнес для чиновников по всей стране. Самое интересное не написали, а сколько банк откатил чиновнице, за взятый в счет бюджета региона и в ущерб ему, кредит?
20:14:56 05-02-2025
Гость (15:25:19 05-02-2025) Распространенный бизнес для чиновников по всей стране. Самое... ИНТЕРЕСНЕЕ - в каком банке взят кредит)))
18:42:59 05-02-2025
Ацетилка + чифирок, всё пройдет. Пусть сидит спокойно.
21:09:15 05-02-2025
Вот и хорошо, если до суда загнётся, - рассуждают на воле подельники (быть может, сами же заказавшие обречь на "случайный" кирдык дотоле благополучную "неженку"): скоропостижно окочурясь, уж ни слова не вякнет "малёк" про соучастие в афере "гораздо более крупной рыбы"!