НОВОСТИПроисшествия

Задержанная за невыгодный кредит глава ростовского Минфина боится умереть в СИЗО

По словам Федотовой, ей требуется операция

05 февраля 2025, 14:20, ИА Амител

Суд / Фото: unsplash.com / Tingey Injury Law Firm
Суд / Фото: unsplash.com / Tingey Injury Law Firm

В Ленинском районном суде Ростова избрали меру пресечения замгубернатора Ростовской области – министру финансов Лилии Федотовой. Как сообщает Rostovgazeta, чиновница надеялась на домашний арест или подписку о невыезде из-за одонтогенного гайморита.

"Мне требуется хирургическое вмешательство. Я могу умереть", – заявила Федотова.

Однако суд встал на сторону прокуратуры, которая требовала заключения чиновницы под стражу. В СИЗО она пробудет до начала апреля.

Ранее СК РФ заявлял, что в отношении Федотовой возбудили дело о превышении должностных полномочий. По информации следователей, в 2020 году чиновница при наличии свободных остатков бюджетных средств необоснованно привлекла для нужд Ростовской области кредиты в банке на 12 млрд рублей по ставкам свыше 6% годовых. Это нарушило правила долговой политики региона, а ущерб составил 1,9 млрд рублей.

Происшествия

Комментарии 5

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Гость

15:03:01 05-02-2025

В СИЗО она пробудет до начала апреля --- поди не умрет

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Гость

15:25:19 05-02-2025

Распространенный бизнес для чиновников по всей стране. Самое интересное не написали, а сколько банк откатил чиновнице, за взятый в счет бюджета региона и в ущерб ему, кредит?

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Гость

20:14:56 05-02-2025

Гость (15:25:19 05-02-2025) Распространенный бизнес для чиновников по всей стране. Самое... ИНТЕРЕСНЕЕ - в каком банке взят кредит)))

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Олег

18:42:59 05-02-2025

Ацетилка + чифирок, всё пройдет. Пусть сидит спокойно.

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Гость

21:09:15 05-02-2025

Вот и хорошо, если до суда загнётся, - рассуждают на воле подельники (быть может, сами же заказавшие обречь на "случайный" кирдык дотоле благополучную "неженку"): скоропостижно окочурясь, уж ни слова не вякнет "малёк" про соучастие в афере "гораздо более крупной рыбы"!

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