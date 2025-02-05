Задержанная за невыгодный кредит глава ростовского Минфина боится умереть в СИЗО

По словам Федотовой, ей требуется операция

05 февраля 2025, 14:20, ИА Амител

Суд / Фото: unsplash.com / Tingey Injury Law Firm

В Ленинском районном суде Ростова избрали меру пресечения замгубернатора Ростовской области – министру финансов Лилии Федотовой. Как сообщает Rostovgazeta, чиновница надеялась на домашний арест или подписку о невыезде из-за одонтогенного гайморита.

"Мне требуется хирургическое вмешательство. Я могу умереть", – заявила Федотова.

Однако суд встал на сторону прокуратуры, которая требовала заключения чиновницы под стражу. В СИЗО она пробудет до начала апреля.

Ранее СК РФ заявлял, что в отношении Федотовой возбудили дело о превышении должностных полномочий. По информации следователей, в 2020 году чиновница при наличии свободных остатков бюджетных средств необоснованно привлекла для нужд Ростовской области кредиты в банке на 12 млрд рублей по ставкам свыше 6% годовых. Это нарушило правила долговой политики региона, а ущерб составил 1,9 млрд рублей.