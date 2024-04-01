Задержанные в Дагестане боевики участвовали в финансировании теракта в "Крокусе"

По информации силовиков, пособники террористов собирались взорвать набережную в Каспийске, где их задержали

01 апреля 2024, 17:56, ИА Амител

Наручники / Фото: unsplash.com

Боевики, задержанные в Дагестане, участвовали в финансировании и обеспечении исполнителей теракта в Подмосковье. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на ФСБ. По информации силовиков, пособники террористов собирались взорвать набережную в Каспийске, где их задержали.

Об аресте четырех иностранцев в Дагестане стало известно 31 марта. Их заподозрили в подготовке теракта в местах массового пребывания людей в Каспийске. Известно, что боевики разведали местность, изготовили бомбу и приобрели оружие. После преступления они собирались уехать из России.

Правоохранители установили, что боевики участвовали в финансировании и обеспечении "средствами террора" исполнителей теракта в "Крокус Сити Холл".