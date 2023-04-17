Загадочные круги на полях заметили в Барнауле
Разбираться в мистике, по словам напуганных жителей, придётся специалистам
17 апреля 2023, 06:27, ИА Амител
Жители Барнаула заметили странные круги на полях прямо в черте города. Об этом рассказали в сообществе Barnaul22.
"Вчера вечером на стадионе школы № 133 были обнаружены круги, созданные неизвестно кем. Жители микрорайона Дружный напуганы. Здесь понадобится помощь Малдера и Скалли", – написал автор сообщения.
Ранее барнаульцы спутали с пришельцами упавшую часть ракеты.
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