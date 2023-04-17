Загадочные круги на полях заметили в Барнауле

Разбираться в мистике, по словам напуганных жителей, придётся специалистам

17 апреля 2023, 06:27, ИА Амител

Жители Барнаула заметили странные круги на полях прямо в черте города. Об этом рассказали в сообществе Barnaul22.

"Вчера вечером на стадионе школы № 133 были обнаружены круги, созданные неизвестно кем. Жители микрорайона Дружный напуганы. Здесь понадобится помощь Малдера и Скалли", – написал автор сообщения.

Ранее барнаульцы спутали с пришельцами упавшую часть ракеты.