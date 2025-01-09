Загоревшийся под Барнаулом большегруз потушили спасатели
Пострадавших в ходе пожара нет
09 января 2025, 15:25, ИА Амител
Фото: МЧС Алтайского края
Большегруз, загоревшийся на трассе Барнаул – Новосибирск, потушили алтайские спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Алтайского края.
На месте происшествия работали два пожарных расчета и шесть человек личного состава.
"Пожар ликвидирован, повреждена кабина транспортного средства. Пострадавших нет", – заключили в ведомстве.
Напомним, фура загорелась на 202-м километре региональной автодороги Барнаул – Новосибирск. Горящий грузовик очевидцы сняли на видео возле поселка Белоярск.
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