Загоревшийся под Барнаулом большегруз потушили спасатели

Пострадавших в ходе пожара нет

09 января 2025, 15:25, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края

Большегруз, загоревшийся на трассе Барнаул – Новосибирск, потушили алтайские спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Алтайского края.

На месте происшествия работали два пожарных расчета и шесть человек личного состава.

"Пожар ликвидирован, повреждена кабина транспортного средства. Пострадавших нет", – заключили в ведомстве.

Напомним, фура загорелась на 202-м километре региональной автодороги Барнаул – Новосибирск. Горящий грузовик очевидцы сняли на видео возле поселка Белоярск.