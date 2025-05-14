Заговорить по-английски. Обзор трех эффективных курсов для новичков
Программы объясняют грамматику и помогают внедрить иностранный язык в повседневную речь
14 мая 2025, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFJHehXn
Если вы давно откладываете изучение английского или уже пробовали, но без результата – этот обзор для вас. В подборке – три проверенные программы для начинающих. Рассказываем, чем они отличаются, кому подойдут и с чего начать, чтобы быстро увидеть результат.
1. Курс английского языка с нуля – видео+аудио от Оксаны Долинка
Это не просто курс – это запуск языка в повседневную жизнь. Рассчитан на тех, кто хочет быстро начать говорить.
Автор – Оксана Долинка, преподаватель с международной сертификацией и 14-летним стажем. Ее видео на YouTube* посмотрели уже 100+ миллионов человек, а курс прошли ученики из 57 стран.
Что внутри:
- 60 видеоуроков по 25–30 минут – коротко, насыщенно и по делу;
- 90 аудиоуроков: слушаете в любом месте – дома, в машине, в наушниках;
- семь видеословарей, три бонуса, три занятия по фильмам.
Темы – из жизни: работа, знакомства, покупки, рестораны, деньги, телефонные разговоры. Речь носителей и четкая система повторения. Язык простой, с интересной подачей и максимум разговорной практики.
Курс подходит, если вы:
- никогда не учили язык или учили, но ничего не помните;
- хотите уверенно заговорить и понимать на слух;
- собираетесь за границу, на собеседование или в командировку;
- хотите помогать ребенку или "смотреть фильмы без субтитров".
Никакой зубрежки, только то, что пригодится в реальной жизни.
2. Учебник English Grammar in Use*, Raymond Murphy*
Это популярная книга по грамматике. Написана понятным языком, даже если вы на уровне A1. Рассчитана на тех, кто хочет понять логику языка.
Почему учебник работает:
- простая и наглядная подача;
- примеры из реальной жизни;
- упражнения, после которых грамматика перестает пугать;
- подходит для самообучения – открыли нужную тему и погрузились в изучение.
Лучше всего использовать параллельно с разговорным курсом – тогда вы не просто будете знать правила, а научитесь использовать их в повседневной речи.
3. Аудиокурс Effortless English, A.J. Hoge*
Предназначен для тех, кому легче учить на слух. Автор – американский тренер по коммуникациям. Его подход кардинально отличается от классического обучения.
Внутри:
- уроки в формате подкастов;
- подача через сторителлинг и диалоги;
- повторение ключевых фраз до автоматизма;
- фокус на интонации, эмоциях, живом языке.
Курс подойдет, если хотите тренировать произношение, не любите учебники, а любите формат "разговоров".
Все три курса – сильные, но выполняют разные задачи. Если вы хотите заговорить быстро, уверенно, с нуля – это курс Оксаны Долинка, он может дать результат уже в первые недели. Это основа, на которую легко ложится все остальное.
*YouTube ("ЮТуб"); English Grammar in Use ("Инглиш Грэммар ин Юз"), Raymond Murphy ("Рэймонд Мерфи"); Effortless English, A.J. Hoge ("Эффортлесс Инглиш, Эй. Джи Ходж")
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