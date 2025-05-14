Заговорить по-английски. Обзор трех эффективных курсов для новичков

Программы объясняют грамматику и помогают внедрить иностранный язык в повседневную речь

14 мая 2025, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFJHehXn

Мужчина. Ноутбук /Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Если вы давно откладываете изучение английского или уже пробовали, но без результата – этот обзор для вас. В подборке – три проверенные программы для начинающих. Рассказываем, чем они отличаются, кому подойдут и с чего начать, чтобы быстро увидеть результат.

1. Курс английского языка с нуля – видео+аудио от Оксаны Долинка

Это не просто курс – это запуск языка в повседневную жизнь. Рассчитан на тех, кто хочет быстро начать говорить.

Автор – Оксана Долинка, преподаватель с международной сертификацией и 14-летним стажем. Ее видео на YouTube* посмотрели уже 100+ миллионов человек, а курс прошли ученики из 57 стран.

Что внутри:

60 видеоуроков по 25–30 минут – коротко, насыщенно и по делу;

90 аудиоуроков: слушаете в любом месте – дома, в машине, в наушниках;

семь видеословарей, три бонуса, три занятия по фильмам.

Темы – из жизни: работа, знакомства, покупки, рестораны, деньги, телефонные разговоры. Речь носителей и четкая система повторения. Язык простой, с интересной подачей и максимум разговорной практики.

Курс подходит, если вы:

никогда не учили язык или учили, но ничего не помните;

хотите уверенно заговорить и понимать на слух;

собираетесь за границу, на собеседование или в командировку;

хотите помогать ребенку или "смотреть фильмы без субтитров".

Никакой зубрежки, только то, что пригодится в реальной жизни.

2. Учебник English Grammar in Use*, Raymond Murphy*

Это популярная книга по грамматике. Написана понятным языком, даже если вы на уровне A1. Рассчитана на тех, кто хочет понять логику языка.

Почему учебник работает:

простая и наглядная подача;

примеры из реальной жизни;

упражнения, после которых грамматика перестает пугать;

подходит для самообучения – открыли нужную тему и погрузились в изучение.

Лучше всего использовать параллельно с разговорным курсом – тогда вы не просто будете знать правила, а научитесь использовать их в повседневной речи.

3. Аудиокурс Effortless English, A.J. Hoge*

Предназначен для тех, кому легче учить на слух. Автор – американский тренер по коммуникациям. Его подход кардинально отличается от классического обучения.

Внутри:

уроки в формате подкастов;

подача через сторителлинг и диалоги;

повторение ключевых фраз до автоматизма;

фокус на интонации, эмоциях, живом языке.

Курс подойдет, если хотите тренировать произношение, не любите учебники, а любите формат "разговоров".

Все три курса – сильные, но выполняют разные задачи. Если вы хотите заговорить быстро, уверенно, с нуля – это курс Оксаны Долинка, он может дать результат уже в первые недели. Это основа, на которую легко ложится все остальное.

*YouTube ("ЮТуб"); English Grammar in Use ("Инглиш Грэммар ин Юз"), Raymond Murphy ("Рэймонд Мерфи"); Effortless English, A.J. Hoge ("Эффортлесс Инглиш, Эй. Джи Ходж")

ООО "Фикси"

Реклама