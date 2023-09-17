"Загребай, Алтай". Как прошло открытие международного турнира по гребле в Барнауле

На гребном канале 16 сентября собралось около тысячи человек, чтобы поддержать любимых спортсменов в гребле на байдарках и каноэ

17 сентября 2023, 07:00, ИА Амител





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Фото: Алина Богомолова / amic.ru

На гребном канале Барнаула с 15 по 17 сентября проходят международные соревнования "Алтайская регата", в которых участвуют спортсмены из России, Белоруссии, Турции, Армении, Узбекистана и других стран.

Утром 16-го числа здесь прошли предварительные, полуфинальные и финальные заезды на сапбордах, байдарках и каноэ. Все это сопровождалось выступлениями танцевальных коллективов и интервью с теми, кто пересек финишную черту.

А в час дня состоялась церемония открытия, на которой официальный старт состязаниям дал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, а олимпийские чемпионы по гребле Александр Дьяченко и Юрий Постригай сказали со сцены напутственные слова спортсменам. Гости же в этот день не только болели за спортсменов, но и с удовольствием расхаживали по торговым палаткам с сувенирами.

Подробнее о том, как прошло открытие соревнований, – в нашем фоторепортаже.