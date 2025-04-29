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Захарова ответила на призыв украинского актера бить детей за русский язык

Она отметила, что из-за таких высказываний и нужна денацификация

29 апреля 2025, 16:15, ИА Амител

Мария Захарова / Фото: t.me/MariaVladimirovnaZakharova
Мария Захарова / Фото: t.me/MariaVladimirovnaZakharova

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале ответила на слова украинского актера Богдана Бенюка, призвавшего бить детей за разговоры на русском языке.

Ранее Бенюк призвал хлестать розгами детей, чтобы они забыли о существовании русского языка, а также бить их бутылкой из-под воды по голове.

Захарова подчеркнула, что после таких заявлений и становится понятно, для чего нужна денацификация Украины.

"Чтобы ни одна такая мертвая душа не смогла ударить бутылкой ребенка по голове или даже заикнуться о невозможности детям различных национальностей говорить на родном для них языке. Гордость за свою страну "бутылкой по голове" не вобьешь, только выбить что-нибудь можно", – написала Захарова.

Мария Захарова / Кадр из видео на официальном канале МИД РФ

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Комментарии 2

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Гость

17:40:47 29-04-2025

Молодец Мария. где там соцсети этого клоуна?

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Гость

21:55:46 29-04-2025

Одна у них доходилась по детским садам и школам убеждая, чтобы дети только на мове говорили. Свои же ее и укокошили пару лет назад.

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