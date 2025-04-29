Захарова ответила на призыв украинского актера бить детей за русский язык

Она отметила, что из-за таких высказываний и нужна денацификация

29 апреля 2025, 16:15, ИА Амител

Мария Захарова / Фото: t.me/MariaVladimirovnaZakharova

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале ответила на слова украинского актера Богдана Бенюка, призвавшего бить детей за разговоры на русском языке.

Ранее Бенюк призвал хлестать розгами детей, чтобы они забыли о существовании русского языка, а также бить их бутылкой из-под воды по голове.

Захарова подчеркнула, что после таких заявлений и становится понятно, для чего нужна денацификация Украины.