Захарова: правоохранительные органы РФ дадут оценку выходке с флагом РФ в Грузии

Она назвала певца Гецадзе "безмозглым"

25 мая 2025, 19:55, ИА Амител

Мария Захарова / Кадр из видео на официальном канале МИД РФ

Грузинский певец Эркеле Гецадзе, который во время выступления сделал вид, что помочился на российский флаг, является "безмозглым". Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что когда Бог "не дает мужчине мозгов", то "работать приходится другими органами". В данном случае тем самым, который "чаще всего попадает под руку".

"Странно, что в перчатке. Но, видимо, хорошо себя знает. Чего не сделает безмозглый для самоудовлетворения", – заявила она.

Захарова добавила, что поступок певца обязательно оценят правоохранительные органы. Она также напомнила, что флаг СССР над поверженным Рейхстагом в 1945 году водрузили грузин Мелитон Кантария и сержант Михаил Егоров.