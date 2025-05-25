Захарова: правоохранительные органы РФ дадут оценку выходке с флагом РФ в Грузии
Она назвала певца Гецадзе "безмозглым"
25 мая 2025, 19:55, ИА Амител
Грузинский певец Эркеле Гецадзе, который во время выступления сделал вид, что помочился на российский флаг, является "безмозглым". Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что когда Бог "не дает мужчине мозгов", то "работать приходится другими органами". В данном случае тем самым, который "чаще всего попадает под руку".
"Странно, что в перчатке. Но, видимо, хорошо себя знает. Чего не сделает безмозглый для самоудовлетворения", – заявила она.
Захарова добавила, что поступок певца обязательно оценят правоохранительные органы. Она также напомнила, что флаг СССР над поверженным Рейхстагом в 1945 году водрузили грузин Мелитон Кантария и сержант Михаил Егоров.
21:44:06 25-05-2025
Так советским был флаг или власовским? Оценка выходки напрямую зависит от ответа на этот принципиальный вопрос, тем более в юбилейный год Великой Победы!
Кроме того, менее ли кощунственна систематическая драпировка Мавзолея, которая демонстративно предаёт забвению исторический факт (именно к его подножию швырялись знамёна поверженных фашистов на московском Параде в 1945 году!)?
06:09:50 26-05-2025
Захарова за словом в карман не лезет, как обычно. молодец, она конечно, но! у меня тот же вопрос про мавзолей Ленина.
09:00:10 26-05-2025
Когда ЕдРо пытается играть на патриотизме и использовать заслуги СССР так и хочется вспомнить старый анекдот..."Вы или крест снимите или штаны наденьте..."
09:31:45 26-05-2025
ну почему же симметрично не ответить.Или,в крайнем случае, персонально.