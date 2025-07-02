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Захарова призвала россиян при поездках учитывать обстановку в Азербайджане

Речь идет и о тех, кто находится в республике

02 июля 2025, 19:18, ИА Амител

Захарова процитировала одно из четверостиший из переписки / Фото: amic.ru
Захарова процитировала одно из четверостиший из переписки / Фото: amic.ru

Российским гражданам, находящимся в Азербайджане или планирующим поездку туда, необходимо учитывать текущую обстановку. Как сообщает ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

Как отметила дипломат, российское посольство в Азербайджане принимает звонки и готово предоставлять имеющуюся информацию родственникам и близким людям тех российских граждан, которых задержали в Азербайджане.

"У нас уже на данный момент было 11 обращений от людей, которые опознали на кадрах, которые были распространены средствами массовой информации Азербайджана, своих родственников. 11 обращений было от близких людей и родственников тех, кто был задержан, арестован в Азербайджане. Наше посольство находится с ними на связи и будет находится и дальше", - указала Захарова.

Ранее азербайджанские СМИ сообщили, что суд в Баку заключил под стражу восьми граждан России, задержанных накануне. Их обвиняют в транзите наркотиков из Ирана, их обороте через интернет и кибермошенничестве. Отмечается, что граждане РФ предстали перед судом по отдельности.

Политика

Комментарии 3

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Гость

19:53:59 02-07-2025

С хохлами закончите сначала

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ВВП

21:26:41 02-07-2025

В российское посольство в Азербайджане поступило «множество обращений от россиян», в том числе туристов, по поводу визитов к ним людей, представляющихся сотрудниками полиции, которые интересовались целью пребывания в стране и проверяли документы. По слова некоторых, к ним и членам их семей применяли физическое население, заявили дипломаты.

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Гость

22:29:14 02-07-2025

ВВП (21:26:41 02-07-2025) В российское посольство в Азербайджане поступило «множество ... Сидите дома, ровно на попе.

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