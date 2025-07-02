Захарова призвала россиян при поездках учитывать обстановку в Азербайджане
Речь идет и о тех, кто находится в республике
02 июля 2025, 19:18, ИА Амител
Российским гражданам, находящимся в Азербайджане или планирующим поездку туда, необходимо учитывать текущую обстановку. Как сообщает ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как отметила дипломат, российское посольство в Азербайджане принимает звонки и готово предоставлять имеющуюся информацию родственникам и близким людям тех российских граждан, которых задержали в Азербайджане.
"У нас уже на данный момент было 11 обращений от людей, которые опознали на кадрах, которые были распространены средствами массовой информации Азербайджана, своих родственников. 11 обращений было от близких людей и родственников тех, кто был задержан, арестован в Азербайджане. Наше посольство находится с ними на связи и будет находится и дальше", - указала Захарова.
Ранее азербайджанские СМИ сообщили, что суд в Баку заключил под стражу восьми граждан России, задержанных накануне. Их обвиняют в транзите наркотиков из Ирана, их обороте через интернет и кибермошенничестве. Отмечается, что граждане РФ предстали перед судом по отдельности.
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