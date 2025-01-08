Захарова прокомментировала высказывания Трампа о Гренландии и Канаде

Она считает, что таким образом политик дает "обратные пассы" того, что было высказано в его адрес раньше

08 января 2025, 13:48, ИА Амител

Мария Захарова / Кадр из видео на официальном канале МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания избранного президента США Дональда Трампа относительно Гренландии и Канады, напомнила, что он пока еще не вступил в должность главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее важность для нацбезопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и РФ.

"Мне кажется, это надо ему вопросы задать, давайте все-таки себе скажем, что он пока еще не вступил в должность... На сегодняшний момент это все-таки нужно рассматривать с этого угла", – заявила Захарова.

Она считает, что таким образом Трамп дает "обратные пассы того", что было высказано в его адрес раньше.