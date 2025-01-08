Захарова прокомментировала высказывания Трампа о Гренландии и Канаде
Она считает, что таким образом политик дает "обратные пассы" того, что было высказано в его адрес раньше
08 января 2025, 13:48, ИА Амител
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания избранного президента США Дональда Трампа относительно Гренландии и Канады, напомнила, что он пока еще не вступил в должность главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее важность для нацбезопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и РФ.
"Мне кажется, это надо ему вопросы задать, давайте все-таки себе скажем, что он пока еще не вступил в должность... На сегодняшний момент это все-таки нужно рассматривать с этого угла", – заявила Захарова.
Она считает, что таким образом Трамп дает "обратные пассы того", что было высказано в его адрес раньше.
15:35:48 08-01-2025
эти долбаные янки никогда не успокоятся, им только захватывать и дестабилизировать мир надо. пока не утонет долбаная америка под водой, не будет мира на этой планете. рабы-нигеры решили захватить мир, и подключили белых
19:35:41 08-01-2025
Гость (15:35:48 08-01-2025) эти долбаные янки никогда не успокоятся, им только захватыва... Чё куришь?
21:53:18 08-01-2025
Гость (15:35:48 08-01-2025) эти долбаные янки никогда не успокоятся, им только захватыва... Пираты...!
23:15:46 08-01-2025
Гость (21:53:18 08-01-2025) Пираты...!... Да пусть! Гренландия автономия Дании, Дания в ЕС, посмотрим, как ЕС будет воевать с США. А Россия поставлять им военную технику, ведь у нас военная промышленность раскочегарена)))
14:50:57 09-01-2025
Гость (23:15:46 08-01-2025) Да пусть! Гренландия автономия Дании, Дания в ЕС, посмотрим,...
стратегх))))
09:20:08 09-01-2025
что за "пассы"? это призыв?