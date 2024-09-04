Захарова: провокации в Приднестровье будут расценены как нападение на Россию
Она напомнила, что в Приднестровье, кроме российских миротворцев, находятся более 220 тысяч граждан России
04 сентября 2024, 17:41, ИА Амител
Любые попытки провокаций в Приднестровье будут расценены как нападение на Россию. Об этом предупредила официальный представитель МИД Мария Захарова, сообщает телеканал "360".
Она напомнила, что в Приднестровье, кроме российских миротворцев, находятся более 220 тысяч граждан России. Захарова предостерегла президента Молдавии Майю Санду от призывов избавиться от российского военного присутствия в Приднестровье.
"С такими инициативами могут выступать только враги молдавской государственности и молдавского народа, желающие его скорейшего уничтожения", – подчеркнула представитель МИД.
08:46:00 05-09-2024
Любые попытки провокаций в Приднестровье будут расценены как нападение на Россию.
И что, выразим озабоченность или опять будем бить первыми?
10:31:22 05-09-2024
более 220 тысяч граждан России --- ни фига, они поди и сами защищаться смогут