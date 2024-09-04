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Захарова: провокации в Приднестровье будут расценены как нападение на Россию

Она напомнила, что в Приднестровье, кроме российских миротворцев, находятся более 220 тысяч граждан России

04 сентября 2024, 17:41, ИА Амител

Российский флаг / Фото: pixabay.com
Российский флаг / Фото: pixabay.com

Любые попытки провокаций в Приднестровье будут расценены как нападение на Россию. Об этом предупредила официальный представитель МИД Мария Захарова, сообщает телеканал "360".

Она напомнила, что в Приднестровье, кроме российских миротворцев, находятся более 220 тысяч граждан России. Захарова предостерегла президента Молдавии Майю Санду от призывов избавиться от российского военного присутствия в Приднестровье.

"С такими инициативами могут выступать только враги молдавской государственности и молдавского народа, желающие его скорейшего уничтожения", – подчеркнула представитель МИД.

Политика

Комментарии 2

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Гость

08:46:00 05-09-2024

Любые попытки провокаций в Приднестровье будут расценены как нападение на Россию.
И что, выразим озабоченность или опять будем бить первыми?

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Гость

10:31:22 05-09-2024

более 220 тысяч граждан России --- ни фига, они поди и сами защищаться смогут

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