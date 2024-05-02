Захарова: слова Макрона о военных Франции на Украине связаны с днями недели
При этом она не пояснила, с каким циклом связана речь
02 мая 2024, 22:00, ИА Амител
Президент Франции Эммануэль Макрон при планировании заявлений об отправке войск на Украину руководствуется "днями недели". Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Видимо, это как-то связано с днями недели у него – цикл такой", – отметила спикер российского внешнеполитического ведомства.Она не уточнила, о каком именно цикле идет речь.
Напомним, что Макрон неоднократно заявлял о возможности отправки французских военных на Украину. Сегодня в интервью журналу The Economist он снова подтвердил такую возможность. По его словам, это возможно в случае запроса от Киева и прорыва линии фронта российскими войсками.
09:21:08 03-05-2024
он снова подтвердил такую возможность --- хочет он на Украину, Наполеон был и Макрон тоже хочет
12:25:26 03-05-2024
Торт Наполеон есть. Хочет чтобы в его честь назвали пельмени Макрон.