Захарова: слова Макрона о военных Франции на Украине связаны с днями недели

При этом она не пояснила, с каким циклом связана речь

02 мая 2024, 22:00, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube

Президент Франции Эммануэль Макрон при планировании заявлений об отправке войск на Украину руководствуется "днями недели". Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Видимо, это как-то связано с днями недели у него – цикл такой", – отметила спикер российского внешнеполитического ведомства.Она не уточнила, о каком именно цикле идет речь.

Напомним, что Макрон неоднократно заявлял о возможности отправки французских военных на Украину. Сегодня в интервью журналу The Economist он снова подтвердил такую возможность. По его словам, это возможно в случае запроса от Киева и прорыва линии фронта российскими войсками.