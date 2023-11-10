Захарова: в списках на эвакуацию из Газы около 300 детей с российским гражданством
Месяц они находятся в блокаде
10 ноября 2023, 09:01, ИА Амител
В списках на эвакуацию из сектора Газа очень много детей с российским гражданством. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
"В списках на эвакуацию из Газы очень много детей. Речь идет ориентировочно о 300 несовершеннолетних гражданах России. Месяц они находятся в блокаде", – написала она. Сегодня, 9 ноября, Захарова также писала, что вопрос эвакуации россиян из Израиля "заблокирован израильской стороной". Накануне посол Израиля в России заявил, что на решение вопроса об одобрении поданных Москвой списков может уйти до двух недель.
Напомним, что ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Израиль может оказаться в изоляции, если и дальше будет нарушать международное право в секторе Газа.
10:16:42 10-11-2023
а что они там делают в таком количестве? неужели все на лечении были?
10:23:00 10-11-2023
Гость (10:16:42 10-11-2023) а что они там делают в таком количестве? неужели все на лече... Да, в Газе медицина опередившая время. Многие семьи мира мечтают отправить туда детей.
10:37:54 10-11-2023
А что там Сатановский про неё говорил, не мооу найти
12:17:24 10-11-2023
Без сарказма, действительно интересно, что там делают россияне, еще и такое количество детей?