Захарова: в списках на эвакуацию из Газы около 300 детей с российским гражданством

Месяц они находятся в блокаде

10 ноября 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В списках на эвакуацию из сектора Газа очень много детей с российским гражданством. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

"В списках на эвакуацию из Газы очень много детей. Речь идет ориентировочно о 300 несовершеннолетних гражданах России. Месяц они находятся в блокаде", – написала она. Сегодня, 9 ноября, Захарова также писала, что вопрос эвакуации россиян из Израиля "заблокирован израильской стороной". Накануне посол Израиля в России заявил, что на решение вопроса об одобрении поданных Москвой списков может уйти до двух недель.

Напомним, что ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Израиль может оказаться в изоляции, если и дальше будет нарушать международное право в секторе Газа.