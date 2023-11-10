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Захарова: в списках на эвакуацию из Газы около 300 детей с российским гражданством

Месяц они находятся в блокаде

10 ноября 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В списках на эвакуацию из сектора Газа очень много детей с российским гражданством. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

"В списках на эвакуацию из Газы очень много детей. Речь идет ориентировочно о 300 несовершеннолетних гражданах России. Месяц они находятся в блокаде", – написала она. Сегодня, 9 ноября, Захарова также писала, что вопрос эвакуации россиян из Израиля "заблокирован израильской стороной". Накануне посол Израиля в России заявил, что на решение вопроса об одобрении поданных Москвой списков может уйти до двух недель.

Напомним, что ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Израиль может оказаться в изоляции, если и дальше будет нарушать международное право в секторе Газа.

Политика Израиль Палестина
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Комментарии 4

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Гость

10:16:42 10-11-2023

а что они там делают в таком количестве? неужели все на лечении были?

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Гость

10:23:00 10-11-2023

Гость (10:16:42 10-11-2023) а что они там делают в таком количестве? неужели все на лече... Да, в Газе медицина опередившая время. Многие семьи мира мечтают отправить туда детей.

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Гость

10:37:54 10-11-2023

А что там Сатановский про неё говорил, не мооу найти

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Гость

12:17:24 10-11-2023

Без сарказма, действительно интересно, что там делают россияне, еще и такое количество детей?

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