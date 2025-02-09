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Захарова: Зеленский уже сам ответил на вопрос, как закончить конфликт за сутки

При этом дипломат напомнила, что Россия была готова к диалогу еще до начала специальной военной операции

09 февраля 2025, 17:58, ИА Амител

Мария Захарова / Кадр из видео на официальном канале МИД РФ
Мария Захарова / Кадр из видео на официальном канале МИД РФ

Владимир Зеленский сам ответил, как можно быстро покончить с конфликтом на Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание, что слышала версии того, что украинский конфликт можно решить за один день.

"Но на это же ответил сам Зеленский. Он же сказал, что они и дня не протянут без американской помощи. Не кажется ли вам это даже не совпадением? Вот вам и ответ на вопрос", – сказала она.

При этом Захарова напомнила, что Россия была готова к диалогу еще до начала специальной военной операции. В тот момент Москва лишь предвосхищала развитие событий и ухудшение ситуации.

Комментарии 3

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Гость

19:10:26 09-02-2025

Толку-то (в плане "достижения мира") от "капитуляции" Незалежной "в течение суток", если открытое противостояние, иссякнув, перейдёт в стадию незатухающей партизанской войны в форме диверсий и терактов?

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Гость

11:25:08 10-02-2025

Гость (19:10:26 09-02-2025) Толку-то (в плане "достижения мира") от "капитуляции" Незале... в форме диверсий и терактов ---- все таки толк наверное есть, теракты случаются по всему миру, но масштаб жертв от них все таки несравнимо меньше последствий боевых действий

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.......

22:46:20 09-02-2025

Зеля Трампу редккоземы-Трамп Зеле помощь...

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