При этом дипломат напомнила, что Россия была готова к диалогу еще до начала специальной военной операции

09 февраля 2025, 17:58, ИА Амител

Мария Захарова / Кадр из видео на официальном канале МИД РФ

Владимир Зеленский сам ответил, как можно быстро покончить с конфликтом на Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание, что слышала версии того, что украинский конфликт можно решить за один день.

"Но на это же ответил сам Зеленский. Он же сказал, что они и дня не протянут без американской помощи. Не кажется ли вам это даже не совпадением? Вот вам и ответ на вопрос", – сказала она.

При этом Захарова напомнила, что Россия была готова к диалогу еще до начала специальной военной операции. В тот момент Москва лишь предвосхищала развитие событий и ухудшение ситуации.