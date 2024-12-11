Заканчивается прием документов от кандидатов на должность мэра Барнаула
Сейчас на должность главы города есть два претендента
11 декабря 2024, 10:45, ИА Амител
11 декабря в Барнауле истекает срок приема документов от претендентов на должность мэра. Об этом сообщают "Вести Алтай".
"Пока на кресло градоначальника два претендента: действующий глава краевой столицы Вячеслав Франк и Алексей Скосырский, руководитель фракции ЛДПР в Барнаульской гордуме", – напомнили "Вести".
Сегодняшний день для других желающих подать заявку – последний. Специальная конкурсная комиссия с депутатами гордумы в составе занимается приемом документов от потенциальных кандидатов.
Напомним, полномочия действующего мэра Барнаула Вячеслава Франка заканчиваются в феврале 2025 года. Конкурс по избранию главы города пройдет 30 января. Имя нового мэра будет известно 14 февраля. В этот день его выберут депутаты гордумы путем голосования.
10:50:11 11-12-2024
Падажжите, я тоже успею еще от нарколога справку взять.
11:09:01 11-12-2024
Гость (10:50:11 11-12-2024) Падажжите, я тоже успею еще от нарколога справку взять.... платно. с кандидатов - свой тариф.
11:03:26 11-12-2024
Силовика надо. Чтобы разобрался со всевозможными "строителями" в широком смысле.
11:10:18 11-12-2024
Гость (11:03:26 11-12-2024) Силовика надо. Чтобы разобрался со всевозможными "строителям... мужика надо.
женщина тоже бы подошла если с яйсами.
12:13:43 11-12-2024
Musik (11:10:18 11-12-2024) мужика надо. женщина тоже бы подошла если с яйсами.... Мусику надо мужика или бабу с яйсами? Что у него с ориентацией? Если серьёзно, то может быть и мужиком, и с яйсами , но грести исключительно под себя. Про баб отдельный разговор. Была уже одна учительница- мэрша, отменила выборы барнаульского градоначальника, за что получила бесплатную квартиру как особо нуждающаяся и тут же приватизировала. Перекрыла кислород всем женщинам края, претенденткам на высокие посты.
11:22:16 11-12-2024
Гость (11:03:26 11-12-2024) Силовика надо. Чтобы разобрался со всевозможными "строителям... Они там у себя то разобраться не могут
20:57:26 11-12-2024
Гость (11:22:16 11-12-2024) Они там у себя то разобраться не могут ... Силовика надо , который только что окончил Академию и ещё не успел испортиться , самое то что надо , БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ с правильным образованием .
12:06:06 11-12-2024
К чему вся эта суета? Кто то сомневается кто будет дальше занимать кресло градоначальника?
16:49:36 11-12-2024
Гость (12:06:06 11-12-2024) К чему вся эта суета? Кто то сомневается кто будет дальше за... Всякое бывает. Не говори "гоп", пока не перепрыгнул. Вдруг кирпич на голову кому-то упадет? А тут наши советы прочитают и реализуют)))
19:13:43 11-12-2024
Три кандидата примут участие в конкурсе на пост мэра Барнаула. Из двух кандидатов, которые известны на сей день, победит один, правильно оформивший заявку на участие в конкурсе.
19:26:47 11-12-2024
Фарс.
Перемен жаждуют наши сердца!!!