Заканчивается прием документов от кандидатов на должность мэра Барнаула

Сейчас на должность главы города есть два претендента

11 декабря 2024, 10:45, ИА Амител

Городская дума Барнаула / Фото: amic.ru

11 декабря в Барнауле истекает срок приема документов от претендентов на должность мэра. Об этом сообщают "Вести Алтай".

"Пока на кресло градоначальника два претендента: действующий глава краевой столицы Вячеслав Франк и Алексей Скосырский, руководитель фракции ЛДПР в Барнаульской гордуме", – напомнили "Вести".

Сегодняшний день для других желающих подать заявку – последний. Специальная конкурсная комиссия с депутатами гордумы в составе занимается приемом документов от потенциальных кандидатов.

Напомним, полномочия действующего мэра Барнаула Вячеслава Франка заканчиваются в феврале 2025 года. Конкурс по избранию главы города пройдет 30 января. Имя нового мэра будет известно 14 февраля. В этот день его выберут депутаты гордумы путем голосования.