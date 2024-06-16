Заключенные взяли в заложники сотрудников СИЗО в Ростове-на-Дону

Они требуют машину и оружие

16 июня 2024, 13:46, ИА Амител

Тюремный забор / Фото: pxhere.com/ru/photo/855670

Шестеро заключенных взяли в заложники сотрудников СИЗО в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает Don Mash.

По предварительным данным, там они взяли в заложники начальника оперативного управления и младшего дежурного ростовского СИЗО, требуют машину, оружие и возможность покинуть изолятор. Сотрудники центрального аппарата ФСИН выехали в Ростовскую область.

Заключенные проходят по "террористическим" статьям. В декабре 2023 года они готовили теракт в здании Верховного суда в Карачаево-Черкесии. За это двое получили 18 лет лишения свободы, ещё один – 18,5 года.