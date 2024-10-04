Закон о компенсации морального вреда педагогам внесут в Госдуму
Это, как считает автор инициативы, повысит защищенность учителей
04 октября 2024, 09:40, ИА Амител
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) разработал законопроект, дающий педагогам право требовать компенсацию морального вреда за распространение порочащих сведений. Изменения предлагается внести в закон об образовании, пишет РИА Новости.
В пояснительной записке отмечается, что СМИ часто вмешиваются в частную жизнь педагогов, осуждая их действия, не связанные с профессиональной деятельностью.
Чернышов считает, что в условиях доступности образования и дистанционного обучения возрастает риск посягательств на честь и достоинство педагогов. Принятие законопроекта создаст систему мер их защиты и повысит уровень защищенности и престижа учителей.
По его словам, сейчас учителя сталкиваются с неприемлемым поведением учеников и хамством родителей, а также оказываются крайними в конфликтах с администрациями школ. Законопроект не предоставляет учителям дополнительные права, а устраняет правовой дисбаланс и дает юридическую норму для справедливого отношения.
10:55:14 04-10-2024
Хороший закон
11:51:45 04-10-2024
Не пора бы внести в думу законопроект за убийство, кражу, грабеж, дачу и получение взятки? Они чего там поели. Ежедневно вносят законопроекты которые не нужны. Сейчас что нельзя привлечь к уголовной ответственности за клевету и оскорбление педагога? Сейчас что нельзя взыскать моральный вред за это? Коту делать нечего сами знаете что он делает.
14:11:43 04-10-2024
а для продавцов, портных, почтальонов, уборщиков, электриков, стюардесс и библиотекарей будут новые, свои законы для каждого, или они не такие же граждане РФ? прошу знающих объяснить.
20:43:35 04-10-2024
Элен без ребят (14:11:43 04-10-2024) а для продавцов, портных, почтальонов, уборщиков, электриков... для вас есть кодекс АПН, Ук и Гк, не забывайте. Тут речь о подстатье в графе на право образования
20:42:40 04-10-2024
в Сингапуре такой принят еще в 2021 г. и у нас ДАВНО пора, многие родители борзые и наглые и относятся очень по хамски. Очень поддерживаем такой закон