Закон о компенсации морального вреда педагогам внесут в Госдуму

Это, как считает автор инициативы, повысит защищенность учителей

04 октября 2024, 09:40, ИА Амител

Учитель / Фото: pxhere.com/ru/photo/197094

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) разработал законопроект, дающий педагогам право требовать компенсацию морального вреда за распространение порочащих сведений. Изменения предлагается внести в закон об образовании, пишет РИА Новости.

В пояснительной записке отмечается, что СМИ часто вмешиваются в частную жизнь педагогов, осуждая их действия, не связанные с профессиональной деятельностью.

Чернышов считает, что в условиях доступности образования и дистанционного обучения возрастает риск посягательств на честь и достоинство педагогов. Принятие законопроекта создаст систему мер их защиты и повысит уровень защищенности и престижа учителей.

По его словам, сейчас учителя сталкиваются с неприемлемым поведением учеников и хамством родителей, а также оказываются крайними в конфликтах с администрациями школ. Законопроект не предоставляет учителям дополнительные права, а устраняет правовой дисбаланс и дает юридическую норму для справедливого отношения.