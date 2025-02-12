Закон об ограничении англицизмов одобрила Госдума в первом чтении
Законопроектом предлагается запретить coffee и sale, но сохранить "вайфай"
12 февраля 2025, 08:34, ИА Амител
Депутаты Госдумы на заседании 11 февраля поддержали законопроект о защите русского языка. Об этом сообщает РБК.
Основной смысл законопроекта, как указано в пояснительно записке, – "защитить русский язык и существенно ограничить использование англицизмов и иностранных слов на всей территории России и прежде всего – в публичном пространстве.
"Должно стать невозможным использование на вывесках и витринах таких надписей, как coffee, fresh, sale, shop, open", – указывали авторы законопроекта в пояснительной записке.
Первый заместитель председателя комитета по культуре, депутат Александр Шолохов заявил о ведущейся "агрессивной и целенаправленной атаке на национальные культуры. Однако он заверил, что о запрете иностранных слов никто не говорит. По его словам, суть закона состоит в преимущественном использовании русского языка.
При этом к законопроекту подали множество замечаний. По этому поводу провели консультации на девяти площадках – с представителями государственных СМИ, застройщиков и другими заинтересованными сторонами. По итогам работы комитет определил круг вопросов, которые требуют доработки.
"Что касается торговых знаков и фирменных наименований, то фирменных наименований не касается. Не нужно менять названия, которые уже есть", – заявили в Госдуме.
09:36:48 12-02-2025
Ладно англицизмы... что вы намерены делать с тем фактом, что люди массово начали материться, как пьяные грузчики на овощебазе? И совершенно без стеснения. И это гораздо большая беда, нежели эти ваши опен, кафи, сэйл и бэкери...
10:46:49 12-02-2025
Гость (09:36:48 12-02-2025) Ладно англицизмы... что вы намерены делать с тем фактом, что... Мат просто теряет свою табуированность. К ненормативной лексике стали проще относится.
10:55:43 12-02-2025
Гость (09:36:48 12-02-2025) Ладно англицизмы... что вы намерены делать с тем фактом, что... Зачем врать? Я два года работал грузчиком на овощебазе - никто там не матерился. Карщики вообще с высшим образованием люди были.
12:41:51 12-02-2025
Гость (10:55:43 12-02-2025) Зачем врать? Я два года работал грузчиком на овощебазе - ник... "Владимир, Вы только что уронили мне на ногу ящик с гнилой свёклой. Прошу Вас, будьте внимательнее, мне же больно!"... так?
15:52:48 12-02-2025
Гость (09:36:48 12-02-2025) Ладно англицизмы... что вы намерены делать с тем фактом, что... да матерятся. Зато родину не продают
10:13:55 12-02-2025
почему названия отечественных авто написаны иностранными буквами?Стыдно что ли?
10:51:43 12-02-2025
Олег (10:13:55 12-02-2025) почему названия отечественных авто написаны иностранными бук... Потому что они из иностранных комплектующих.
10:26:03 12-02-2025
Наши Деды-Победители на танках русскими буквами писали.
22:57:11 12-02-2025
Гость (10:26:03 12-02-2025) Наши Деды-Победители на танках русскими буквами писали.... Ничего, что слово "танк" тоже из английского языка?
10:36:25 12-02-2025
А перечень "посконно-русских" слов Госдума издать не может? Ну, чтобы мы знали, чем можно говорить? Как быть с "пионерами" и "барабаном"? Всё, отбарабанились?
10:45:54 12-02-2025
Очередная глупость. Язык постоянно живет и развивается а эти малограмотные депутаты хотят его законсервировать. Язык всегда меняется, какие то слова приходят в него, какие то заимствуются другими языками из него, что-то устаревает. Этот процесс не остановить глупыми постановлениями.
12:40:14 12-02-2025
Гость (10:45:54 12-02-2025) Очередная глупость. Язык постоянно живет и развивается а эти... Каждая буква в русском языке имеет смысл, в каждое слово вложена народная мудрость. Себя надо любить и уважать. Если этого не делать, нация исчезнет.
12:22:35 12-02-2025
Язык постоянно живет и развивается .Этот процесс не остановить ((( совсем недавно в штате " Аклахома " что в сша увидел магазин с вывеской " Кулунда" . вот и у нас сплошное подражание и почитание.! А где же гордость и на каком языке ...
12:28:20 12-02-2025
А не поздно ли? По мнению специалистов, не более 10% слов в русском языке имеют исконно русские корни. Чес слово. Тырнет в помощь.
15:51:59 12-02-2025
надо создать ведомство которое бы проверяло все названия вывешиваемые публично на предмет благонадежности. Хочешь повесить рекламу со словом фреш - отказано. Меняй слово на слово свежесть
Хочешь повесить вывеску Макдональд отказано меняй на Котлеты от Дональда Мака
17:36:20 12-02-2025
Гость (15:51:59 12-02-2025) надо создать ведомство которое бы проверяло все названия выв... Хочешь повесить "Прачечная" - запрещено! Надо "министерство культуры".
20:20:22 12-02-2025
WC ?
07:27:17 13-02-2025
Солд Аут