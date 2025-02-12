Закон об ограничении англицизмов одобрила Госдума в первом чтении

Законопроектом предлагается запретить coffee и sale, но сохранить "вайфай"

12 февраля 2025, 08:34, ИА Амител

Здание Госдумы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутаты Госдумы на заседании 11 февраля поддержали законопроект о защите русского языка. Об этом сообщает РБК.

Основной смысл законопроекта, как указано в пояснительно записке, – "защитить русский язык и существенно ограничить использование англицизмов и иностранных слов на всей территории России и прежде всего – в публичном пространстве.

"Должно стать невозможным использование на вывесках и витринах таких надписей, как coffee, fresh, sale, shop, open", – указывали авторы законопроекта в пояснительной записке.

Первый заместитель председателя комитета по культуре, депутат Александр Шолохов заявил о ведущейся "агрессивной и целенаправленной атаке на национальные культуры. Однако он заверил, что о запрете иностранных слов никто не говорит. По его словам, суть закона состоит в преимущественном использовании русского языка.

При этом к законопроекту подали множество замечаний. По этому поводу провели консультации на девяти площадках – с представителями государственных СМИ, застройщиков и другими заинтересованными сторонами. По итогам работы комитет определил круг вопросов, которые требуют доработки.