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Закончится ли спецоперация? Таролог дала предсказание на 2024 год для России и Алтая

Алтайский край столкнется с морем лжи, а Россию ждут благо и признание

02 января 2024, 11:15, ИА Амител

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

2024 год будет очень насыщенным для Алтайского края, но не принесет больших перемен. Такой прогноз для региона в беседе с amic.ru дала барнаульский таролог Галина Петрик. Также она рассказала, что в год Дракона ждет всю страну. По её словам, весь мир совсем скоро признает силу и самобытность России.

Алтай без перемен

Судьбу Алтайского края на 2024 год определит аркан Луны, говорит таролог. По ее словам, это значит, что регион будет часто сталкиваться с ложным, недостоверным, исковерканным предоставлением информации.

Петрик также считает, что грядущий год не сулит Алтайскому краю расцвет, хоть и будет весьма динамичным и событийно насыщенным.

"Будет движение, но перемен я не вижу. В частности, карты говорят, что предстоит некое слияние, объединение или появление сильного союзника – и такое ощущение, что к этому давно шли. В любом случае, для нашего региона это принесет благо", – говорит таролог.Что касается финансового состояния, регион окажется в позиции просящего, утверждает таролог. И подчеркивает: край получит меньше, чем попросит.

Признание России

А вот для России в целом 2024-й станет сильным годом, говорит Петрик. По ее словам, страна по-прежнему будет доказывать свою правоту и честность намерений и добьется в этом успеха.

"К концу года многие страны – их лидеры и простые жители – признают в нас сильную и самобытную страну, признают нашу мудрость, мы перестанем быть агрессорами в их глазах", – пояснила таролог. Она добавила, что у России появится 2-3 новых страны-союзника. Сотрудничество с ними будет полезно во всех направлениях.

"Карта, определяющая судьбу России в 2024 году, – Иерофант. Это карта сохранения традиций, духовности, справедливости. Она сулит нам сильного лидера, мужчину, которому доверяют, к которому прислушиваются, хранителя традиций. Он четко знает, куда идти и как это сделать, и будет уверенно вести страну к укреплению семейных ценностей, усилению духовности и финансовой стабильности", – предсказывает специалист.

Закончится ли СВО?

А вот окончания спецоперации на Украине в грядущем году ждать не стоит.

"Возможно подписание какого-то важного соглашения, которое позволит отчасти урегулировать конфликт, возможны судебные разбирательства, но точка в этой истории поставлена пока не будет", – говорит Галина Петрик.Также таролог сделала расклад для всех знаков зодиака на 2024 год. О том, кто встретит свою любовь, кто столкнется с обманом, а кого ждет богатство, читайте в материале amic.ru.

СВО Гороскоп прогнозы

Комментарии 17

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Гость

07:22:13 18-12-2023

окончания спецоперации на Украине в грядущем году ждать не стоит --- то есть если закончится, это очень хорошо, а если нет, плохо, зато угадала

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Гость

07:38:13 18-12-2023

Алтайский край столкнется с морем лжи////---Выборы?

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Гость

07:59:42 18-12-2023

Не верю я этим тарологам! Шаманы все-таки надежнее. И патриотичней...

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Гость

08:41:58 18-12-2023

Вот если бы с них спрашивали за их предсказания, типа сбылось норм, нет - штраф мильон. Таких шарлатанов поубавилось бы.

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Гость

09:17:41 18-12-2023

Алтайский край столкнется с морем лжи... То есть до этого её не было?

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Элен без ребят

09:57:39 18-12-2023

"Судьбу Алтайского края на 2024 год определит аркан Луны, говорит таролог. По ее словам, это значит, что регион будет часто сталкиваться с ложным, недостоверным, исковерканным предоставлением информации" это у нас каждый простой житель- таролог, получается? любого спроси, кроме власть имущих и их сотрудников, и скажут слово в слово. за редким исключением.

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Гость

10:28:43 18-12-2023

- Расстрелять этого предсказателя - сухо промолвил Сталин. - Но за что? - Если бы он предсказывал будущее, то он бы не пришел ко мне на прием.

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Гость

11:18:44 18-12-2023

БРЕД!

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Гость

11:22:33 18-12-2023

вы серьезно, в 21 веке этот лепет может вызывать что то кроме смеха?

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Он вызывает слёзы.

11:48:38 18-12-2023

Гость (11:22:33 18-12-2023) вы серьезно, в 21 веке этот лепет может вызывать что то кром... Потому что в этот "лепет" верит хренова туча народу...

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Гость

13:54:18 18-12-2023

Он вызывает слёзы. (11:48:38 18-12-2023) Потому что в этот "лепет" верит хренова туча народу...... человек надеется, что ему это принесет много денег. Остальные - лишь средство обогащения

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Гость

19:27:34 02-01-2024

Он вызывает слёзы. (11:48:38 18-12-2023) Потому что в этот "лепет" верит хренова туча народу...... Хренова туча народа вообще верят во все что им говорят

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Гость

13:23:03 18-12-2023

Гость (11:22:33 18-12-2023) вы серьезно, в 21 веке этот лепет может вызывать что то кром... Кто-то же верит в 21 веке, что Земля плоская.

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Гость

12:40:00 18-12-2023

Также таролог сделала расклад для всех знаков зодиака на 2024 год. О том, кто встретит свою любовь, кто столкнется с обманом, а кого ждет богатство=====Украдешь в крупном размере, станешь богатым. Если совесть не покинула тебя, в настоящие время, в этой стране не станешь богатым, а умереть запросто. Яйца могут подешеветь только после Нового года, а зная нашу чиновничью бюрократию, то они могут продлить это обещание, до следующего Нового года.

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Гость

16:24:42 18-12-2023

То есть ничего не изменится, как был Алтайский край в @опе, так и будет. Хорошо хоть в России всё будет нормально, порадуемся за соотечественников

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Гость

12:28:58 02-01-2024

Тарологи , "морологи" и т.д.Поверьте правду вам скажет только мамочка.К чему я это - прикиньте сколько мамочек потеряли своих да, да - ДЕТОК (солдаты тоже чьито дети).

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Гость

12:49:15 02-01-2024

Самый прибыльный бизнес эти "прпдсказатели".

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