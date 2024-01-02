Закончится ли спецоперация? Таролог дала предсказание на 2024 год для России и Алтая
Алтайский край столкнется с морем лжи, а Россию ждут благо и признание
02 января 2024, 11:15, ИА Амител
2024 год будет очень насыщенным для Алтайского края, но не принесет больших перемен. Такой прогноз для региона в беседе с amic.ru дала барнаульский таролог Галина Петрик. Также она рассказала, что в год Дракона ждет всю страну. По её словам, весь мир совсем скоро признает силу и самобытность России.
Алтай без перемен
Судьбу Алтайского края на 2024 год определит аркан Луны, говорит таролог. По ее словам, это значит, что регион будет часто сталкиваться с ложным, недостоверным, исковерканным предоставлением информации.
Петрик также считает, что грядущий год не сулит Алтайскому краю расцвет, хоть и будет весьма динамичным и событийно насыщенным.
"Будет движение, но перемен я не вижу. В частности, карты говорят, что предстоит некое слияние, объединение или появление сильного союзника – и такое ощущение, что к этому давно шли. В любом случае, для нашего региона это принесет благо", – говорит таролог.Что касается финансового состояния, регион окажется в позиции просящего, утверждает таролог. И подчеркивает: край получит меньше, чем попросит.
Признание России
А вот для России в целом 2024-й станет сильным годом, говорит Петрик. По ее словам, страна по-прежнему будет доказывать свою правоту и честность намерений и добьется в этом успеха.
"К концу года многие страны – их лидеры и простые жители – признают в нас сильную и самобытную страну, признают нашу мудрость, мы перестанем быть агрессорами в их глазах", – пояснила таролог. Она добавила, что у России появится 2-3 новых страны-союзника. Сотрудничество с ними будет полезно во всех направлениях.
"Карта, определяющая судьбу России в 2024 году, – Иерофант. Это карта сохранения традиций, духовности, справедливости. Она сулит нам сильного лидера, мужчину, которому доверяют, к которому прислушиваются, хранителя традиций. Он четко знает, куда идти и как это сделать, и будет уверенно вести страну к укреплению семейных ценностей, усилению духовности и финансовой стабильности", – предсказывает специалист.
Закончится ли СВО?
А вот окончания спецоперации на Украине в грядущем году ждать не стоит.
"Возможно подписание какого-то важного соглашения, которое позволит отчасти урегулировать конфликт, возможны судебные разбирательства, но точка в этой истории поставлена пока не будет", – говорит Галина Петрик.Также таролог сделала расклад для всех знаков зодиака на 2024 год. О том, кто встретит свою любовь, кто столкнется с обманом, а кого ждет богатство, читайте в материале amic.ru.
07:22:13 18-12-2023
окончания спецоперации на Украине в грядущем году ждать не стоит --- то есть если закончится, это очень хорошо, а если нет, плохо, зато угадала
07:38:13 18-12-2023
Алтайский край столкнется с морем лжи////---Выборы?
07:59:42 18-12-2023
Не верю я этим тарологам! Шаманы все-таки надежнее. И патриотичней...
08:41:58 18-12-2023
Вот если бы с них спрашивали за их предсказания, типа сбылось норм, нет - штраф мильон. Таких шарлатанов поубавилось бы.
09:17:41 18-12-2023
Алтайский край столкнется с морем лжи... То есть до этого её не было?
09:57:39 18-12-2023
"Судьбу Алтайского края на 2024 год определит аркан Луны, говорит таролог. По ее словам, это значит, что регион будет часто сталкиваться с ложным, недостоверным, исковерканным предоставлением информации" это у нас каждый простой житель- таролог, получается? любого спроси, кроме власть имущих и их сотрудников, и скажут слово в слово. за редким исключением.
10:28:43 18-12-2023
- Расстрелять этого предсказателя - сухо промолвил Сталин. - Но за что? - Если бы он предсказывал будущее, то он бы не пришел ко мне на прием.
11:18:44 18-12-2023
БРЕД!
11:22:33 18-12-2023
вы серьезно, в 21 веке этот лепет может вызывать что то кроме смеха?
11:48:38 18-12-2023
Гость (11:22:33 18-12-2023) вы серьезно, в 21 веке этот лепет может вызывать что то кром... Потому что в этот "лепет" верит хренова туча народу...
13:54:18 18-12-2023
Он вызывает слёзы. (11:48:38 18-12-2023) Потому что в этот "лепет" верит хренова туча народу...... человек надеется, что ему это принесет много денег. Остальные - лишь средство обогащения
19:27:34 02-01-2024
Он вызывает слёзы. (11:48:38 18-12-2023) Потому что в этот "лепет" верит хренова туча народу...... Хренова туча народа вообще верят во все что им говорят
13:23:03 18-12-2023
Гость (11:22:33 18-12-2023) вы серьезно, в 21 веке этот лепет может вызывать что то кром... Кто-то же верит в 21 веке, что Земля плоская.
12:40:00 18-12-2023
Также таролог сделала расклад для всех знаков зодиака на 2024 год. О том, кто встретит свою любовь, кто столкнется с обманом, а кого ждет богатство=====Украдешь в крупном размере, станешь богатым. Если совесть не покинула тебя, в настоящие время, в этой стране не станешь богатым, а умереть запросто. Яйца могут подешеветь только после Нового года, а зная нашу чиновничью бюрократию, то они могут продлить это обещание, до следующего Нового года.
16:24:42 18-12-2023
То есть ничего не изменится, как был Алтайский край в @опе, так и будет. Хорошо хоть в России всё будет нормально, порадуемся за соотечественников
12:28:58 02-01-2024
Тарологи , "морологи" и т.д.Поверьте правду вам скажет только мамочка.К чему я это - прикиньте сколько мамочек потеряли своих да, да - ДЕТОК (солдаты тоже чьито дети).
12:49:15 02-01-2024
Самый прибыльный бизнес эти "прпдсказатели".