Законопроект о вывесках на русском языке внесли в Госдуму

По задумке авторов проекта, использование некоторых популярных иностранных слов станет невозможным

25 октября 2023, 20:04, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Законопроект, который обязывает делать вывески и надписи на русском языке, внесли в Госдуму. Об этом сообщает агентство "Прайм".

"Проектом закона определяется необходимость размещения в общедоступных местах <...> с использованием вывесок, надписей, указателей, внешних поверхностей, информационных табличек, знаков, иных технических приспособлений и т.д. <...> не содержащей рекламы и предназначаемой для публичного ознакомления потребителей информации на государственном языке", – сказано в законопроекте.

Также на русском языке до потребителей должны будут доносить информацию о товарах, его свойствах, акциях, скидках льготах и прочем.

По задумке авторов, использование таких слов, как coffee, fresh, sale, shop, open, станет невозможным. При этом на фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания законопроект не распространяется.