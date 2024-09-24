Законопроект о запрете чайлдфри внесут в Госдуму 24 сентября
Будущий закон должен защитить россиян от информации, пропагандирующей бездетность
24 сентября 2024, 07:45, ИА Амител
Дети смотрят в окно / Фото: unsplash.com
В Госдуму 24 сентября внесут законопроект о запрете движения чайлдфри, сообщил РИА Новости депутат Султан Хамзаев.
По его словам, документ уже "концептуально поддержан правительством".
Его суть – защитить россиян в интернете, СМИ, кино и рекламе от контента, пропагандирующего бездетность.
Кабмин при этом рекомендовал уточнить понятие "отказ от деторождения", чтобы избежать неоправданного отнесения к пропаганде отказа по религиозным, медицинским причинам или в случае изнасилования.
08:00:54 24-09-2024
Я правильно понимаю, что теперь за фразу "попробуй только принести в подоле" родителям будет атата?
08:11:27 24-09-2024
Гоните сначала от туда пустобрюхих Бутину, Голикову ... и остальных противниц детей.
08:12:32 24-09-2024
Как же наши власти вопят, что в плохом СССР в личную жизнь вмешивалась, а в хорошем РФ уже в койку лезут, не то, что в личную жизнь.
08:26:26 24-09-2024
кто не родил - турма
08:38:39 24-09-2024
Почему-то наше государство считает, что оно лучше знает, когда и сколько мне надо завести детей. И стимулировать повышение рождаемости они собираются с помощью запретов и наказаний. Такими темпами по квартирам начнут ходить участковые, чтобы контролировать коитус, отсутствие контрацептивов и осеменение женщины. А если женщина одна живет, еще и принимать непосредственное участие в зачатии.
09:09:11 24-09-2024
Гость (08:38:39 24-09-2024) Почему-то наше государство считает, что оно лучше знает, ког... Менструальная полиция же. Вот только они почему-то не хотят вспоминать, чем кончила чета Чаушеску. Мне вот еще интересно - а будут наказывать за пропаганду чайлдфри банки с их процентом по ипотеке, чиновников с их "вас рожать не просили"? Вопрос, конечно, риторический. Проще всего героически запрещать то, чего в природе не существует.
09:39:48 24-09-2024
Продолжение рода человеческого это так же естественно, как восход и заход солнца, а это движение противоречит законам природы и здравому смыслу и его пропаганда должна быть безусловно запрещена.
10:04:51 24-09-2024
Гость (09:39:48 24-09-2024) Продолжение рода человеческого это так же естественно, как в... движение.... смешно
10:06:40 24-09-2024
Гость (09:39:48 24-09-2024) Продолжение рода человеческого это так же естественно, как в... Да нет никакого движения. Нет членства в какой-то мифической организации, нет руководящего органа, ничего нет. Есть отдельные люди, которые не хотят детей. Все. Хотите - рожайте. А кто не хочет, имеет право не рожать. Проще всего запретить то, чего в природе не существует, отчитаться об успехах в борьбе с этим, ну и попутно пополнить казну за счет тех, кто в публичном поле скажет, что не иметь детей - это нормально.
10:26:52 24-09-2024
Гость (10:06:40 24-09-2024) Да нет никакого движения. Нет членства в какой-то мифической... "Видишь суслика?
– Нет.
– Вот и я не вижу. А он есть. " (с)
11:04:49 24-09-2024
Гость (10:26:52 24-09-2024) "Видишь суслика?– Нет.– Вот и я не вижу. А он есть. ... Ну раз есть, киньте мне ИНН и КПП этого суслика. Можете официальное название привести. На худой конец какие-то мероприятия под эгидой, так сказать, напомнить. Я вот могу - повышение пенсионного возраста, цен, платежей за ЖКХ, оптимизация медицины. Ой, но эти мероприятия точно не движение чайлдфри организовывало. Или мы чего-то не знаем?
11:37:19 24-09-2024
Гость (11:04:49 24-09-2024) Ну раз есть, киньте мне ИНН и КПП этого суслика. Можете офиц... Что же вы можете с "худым концом" ? )))), если вы дальше своего носа ничего не видите, ИНН, КПП, у ЛГБТ есть,? у наркоторговцев есть ? Может им тоже не запрещать пропаганду своих идеалов ?
12:45:12 24-09-2024
Гость (11:37:19 24-09-2024) Что же вы можете с "худым концом" ? )))), если вы дальше сво... Зевая... Ну кто б сомневался. Как радетель-традиционалист, так обязательно фиксация ниже пояса. Шутки за двести, аргументов окромя "кругом враги" ноль.
15:34:33 24-09-2024
Гость (12:45:12 24-09-2024) Зевая... Ну кто б сомневался. Как радетель-традиционалист, т... Ты только рот широко не открывай, муха залетит.
13:27:36 24-09-2024
Гость (11:37:19 24-09-2024) Что же вы можете с "худым концом" ? )))), если вы дальше сво...
А ты боишься пропаганды ЛГБТ? НЕ уверен в себе? Плохие у меня для тебя новости.
17:31:15 24-09-2024
Гость (13:27:36 24-09-2024) А ты боишься пропаганды ЛГБТ? НЕ уверен в себе? Плохие у...
У меня никогда не было партнера из ЛГБТ. Всегда были женатики. И я актив
10:39:27 24-09-2024
Может уже Госдуме стоит заняться чем-то более полезным? повышением благосостояния россиян, например..
11:00:24 24-09-2024
Везде трубят мол население вымирает, вот вот и исчезнет совсем, но при этом мест в садиках нет! В школу фиг попадешь, квартиры не дешевеют и не стоят пустыми, после умерших... .Это как уже кто то подсчитывал по потреблению хлеба в мире, что население Земли гораздо меньше официальных цифр.
11:58:54 24-09-2024
Гость (11:00:24 24-09-2024) Везде трубят мол население вымирает, вот вот и исчезнет совс... мест нет за счет миграции населения: приезжих сельчан, жителей других городов и стран.
12:05:51 24-09-2024
Депутаты больше всех пропагандируют бездетность своими законами и инициативами.
13:26:21 24-09-2024
Интересно, какая категория следующей попадет под раздачу? Толстяки? Рыжие? Лысые?
13:42:01 24-09-2024
Вслед за этим подъехал и законопроект о наказании за оскорбление(по факту за любую критику) чиновников.