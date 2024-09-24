Законопроект о запрете чайлдфри внесут в Госдуму 24 сентября

Будущий закон должен защитить россиян от информации, пропагандирующей бездетность

24 сентября 2024, 07:45, ИА Амител

Дети смотрят в окно / Фото: unsplash.com

В Госдуму 24 сентября внесут законопроект о запрете движения чайлдфри, сообщил РИА Новости депутат Султан Хамзаев.

По его словам, документ уже "концептуально поддержан правительством".

Его суть – защитить россиян в интернете, СМИ, кино и рекламе от контента, пропагандирующего бездетность.

Кабмин при этом рекомендовал уточнить понятие "отказ от деторождения", чтобы избежать неоправданного отнесения к пропаганде отказа по религиозным, медицинским причинам или в случае изнасилования.