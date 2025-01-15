Законопроект о запрете продажи вейпов в РФ могут рассмотреть уже в марте 2025 года
Его внесут в план работы Госдумы на весеннюю сессию
15 января 2025, 15:15, ИА Амител
В план работы Госдумы на март планируют внести законопроект о запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на проект решения профильного комитета Госдумы по охране здоровья.
"Предложить Совету Госдумы включить указанный проект федерального закона в примерную программу законопроектной работы в период весенней сессии 2025 года (март)", – говорится в документе.
Инициатором законопроекта выступила фракция КПРФ. В декабре 2024 года спикер Госдумы Вячеслав Володин направил его в комитет по охране здоровья. Согласно проекту, в России предлагают запретить торговлю никотином или его производными, а также жидкостями и устройствами для их потребления. Согласно данным Минздрава, более 90% потребителей электронных сигарет – подростки.
"В конце года Госдума приняла закон об уголовной ответственности за повторную продажу несовершеннолетним вейпов и другой никотинсодержащей продукции. Он предусматривает штрафы и исправительные работы", – напомнили о нововведениях в газете.
21:19:35 15-01-2025
давно пора ...с класса 5 парят..