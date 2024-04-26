Законопроект о запрете вейпов планируют внести в Госдуму в мае
Авторы инициативы отмечают, что число подростков, которые пользуются вейпами, сильно выросло
26 апреля 2024, 12:15, ИА Амител
Законопроект о запрете никотиновых и безникотиновых вейпов могут внести на рассмотрение в Госдуму в мае. Об этом ТАСС рассказал глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Сейчас еще собираем подписи. Сейчас еще утвердится правительство. В том числе при общении с ним, я думаю, этот вопрос тоже будем поднимать, потому что он принципиальный", – сказал Нилов.
В пояснительной записке к законопроекту указывают, что число подростков, использующих вейпы, увеличилось в десять раз с 2011 года. Депутаты утверждают, что вейпы даже без никотина вредны, так как содержат глицерин, пропиленгликоль, ароматизаторы и загустители.
Это может привести к тяжелым заболеваниям легких. В РФ уже есть некоторые ограничения в этой области: запрет продавать вейпы несовершеннолетним, на добавление ароматизаторов в никотинсодержащую продукцию и так далее.
12:28:13 26-04-2024
Заодно и алкоголь с сигаретами запретите.энергетики и жиры. чипсы фастфуд. раз взялись за подростков
12:35:52 26-04-2024
Гость (12:28:13 26-04-2024) Заодно и алкоголь с сигаретами запретите.энергетики и жиры. ... Вы любитель всего перечисленного?
12:41:27 26-04-2024
Алкоголь запретить, хуже не будет
16:49:56 26-04-2024
Эти вейпы уже лет 5 тому назад должны были исчезнуть с прилавков, а они только "внести"