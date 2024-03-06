Законопроект об освобождении от уголовного наказания для контрактников внесли в ГД

Документ носит временный характер

06 марта 2024, 19:15, ИА Амител

Гусеница танка / Фото: pxhere.com

В Госдуму внесли законопроект об освобождении от уголовного наказания лиц, заключивших контракт с Минобороны в период СВО. Об этом сообщает ТАСС.

"Документ носит временный характер, распространяется на правоотношения, возникшие до его вступления в силу. Практика показала, что механизм рабочий, предложенные нормы могут быть систематизированы и вынесены в отдельные статьи УК и УПК", – рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он также пояснил, что закон об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в СВО, который приняли в 2023 году, дал контрактникам ряд гарантий.