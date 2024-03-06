Законопроект об освобождении от уголовного наказания для контрактников внесли в ГД
Документ носит временный характер
06 марта 2024, 19:15, ИА Амител
Гусеница танка / Фото: pxhere.com
В Госдуму внесли законопроект об освобождении от уголовного наказания лиц, заключивших контракт с Минобороны в период СВО. Об этом сообщает ТАСС.
"Документ носит временный характер, распространяется на правоотношения, возникшие до его вступления в силу. Практика показала, что механизм рабочий, предложенные нормы могут быть систематизированы и вынесены в отдельные статьи УК и УПК", – рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Он также пояснил, что закон об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в СВО, который приняли в 2023 году, дал контрактникам ряд гарантий.
20:26:57 06-03-2024
У родственников убиенных ими или покалеченых, спрашивали ?
21:55:53 06-03-2024
Гость (20:26:57 06-03-2024) У родственников убиенных ими или покалеченых, спрашивали ?... а зачем?! их больше...
09:39:18 07-03-2024
Родственники убиенных ими или покалеченных бандеровцев точно против. Идет попытка своей кровью смыть грех по отношению к другим. В истории такое бывало
10:13:44 07-03-2024
Принятие этого Закона нарушит законные права на жизнь, здоровье и имущество остальных проживающих в России граждан, которые гарантирует Конституция. Поэтому, полагаю, что принятие такого Закона - это прямое нарушение Конституции. Если какая-то партия в преддверии выборов хочет повысить свой рейтинг за счет участников СВО, то это дешевый популизм, который внесет еще большую напряженность в общество. Одно дело когда военнослужащий, выполняя приказ, ранит и убивает противника, и совершенно другое дело, когда тот же военнослужащий, находясь среди мирного населения куражится над людьми, причиняя им моральный, физический и материальный вред, потому что его освободили от ответственности за свои поступки. Надеюсь этот Закон не примут.
10:53:58 07-03-2024
А как- же патриотизм, идеология, рисование в школах героев СВО, алея славы, государственные льготы, возмещение морального и физического ущерба пострадавшим честным гражданам........ Почему молчат наши доблестные психологи и аналитики? Неужели, у человека склонного к насилию и пр. после обращения с оружием и узаконенными убийствами поменяется мировоззрение?
10:54:50 07-03-2024
да уже давно пора вводить казнь за 90% ук. Доцеремонились с урками, что кино про них снимают. Где ещё в мире есть термин - криминальная карьера?
13:06:20 07-03-2024
Гость (10:54:50 07-03-2024) да уже давно пора вводить казнь за 90% ук. Доцеремонились с ... Да-да, а термин "авторитетный бизнесмен"?