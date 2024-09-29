Законы и правила изменятся для водителей в октябре

Одно из основных изменений – увеличение утильсбора

29 сентября 2024, 12:25, ИА Амител

Авто / Фото: pxhere.com/ru/photo/873768

С октября в силу вступают изменения, которые затронут автолюбителей. Об этом пишет издание "Известия".

С 1 октября будет проведена индексация утилизационного сбора. Для разных типов транспорта повышение составит от 70 до 85%. Особенно заметно подорожают автомобили с объемом двигателя от 1 до 2 литров. Для них сбор увеличится с 300 600 до 556 000 рублей. Однако ожидается, что цены на автомобили в целом не сильно изменятся.

Индексация будет проводиться ежегодно с 1 января, сбор будет увеличиваться на 10-20%. Изменения коснутся легковых и коммерческих автомобилей, грузовиков, автобусов, прицепов и полуприцепов, а также некоторых видов дорожно-строительной техники.

Спецтехника также будет подвергнута индексации, но для некоторых категорий она будет отложена.

Утилизационный сбор не распространяется на автомобили для личного использования.

С 1 октября также появится возможность оформлять ДТП дистанционно через "Госуслуги". Владельцы автомобилей получат QR-код вместе со страховым полисом.