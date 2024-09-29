Законы и правила изменятся для водителей в октябре
Одно из основных изменений – увеличение утильсбора
29 сентября 2024, 12:25, ИА Амител
С октября в силу вступают изменения, которые затронут автолюбителей. Об этом пишет издание "Известия".
С 1 октября будет проведена индексация утилизационного сбора. Для разных типов транспорта повышение составит от 70 до 85%. Особенно заметно подорожают автомобили с объемом двигателя от 1 до 2 литров. Для них сбор увеличится с 300 600 до 556 000 рублей. Однако ожидается, что цены на автомобили в целом не сильно изменятся.
Индексация будет проводиться ежегодно с 1 января, сбор будет увеличиваться на 10-20%. Изменения коснутся легковых и коммерческих автомобилей, грузовиков, автобусов, прицепов и полуприцепов, а также некоторых видов дорожно-строительной техники.
Спецтехника также будет подвергнута индексации, но для некоторых категорий она будет отложена.
Утилизационный сбор не распространяется на автомобили для личного использования.
С 1 октября также появится возможность оформлять ДТП дистанционно через "Госуслуги". Владельцы автомобилей получат QR-код вместе со страховым полисом.
13:06:31 29-09-2024
Здорово, что государство заботиться о нас, в столь сложной ситуации
18:32:58 29-09-2024
Как мне кажется пора отложить всем покупку новых авто что автотаза, что сяо-ляо на годик для привнедения в чувство правителей и продаванов
22:17:21 29-09-2024
Ds (18:32:58 29-09-2024) Как мне кажется пора отложить всем покупку новых авто что ав... идеальный совет