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Закрепление традиций. Известные алтайские банкиры соберутся поиграть в шахматы

Турнир среди банковских организаций проводят с 2019 года

21 марта 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: Федерация шахмат Алтайского края
Фото: Федерация шахмат Алтайского края

Престижный турнир по шахматам среди банковских работников пройдёт в Барнауле. Рассказываем, чем он интересен и как в нём принять участие.

Почему банкиры решили играть в шахматы?

В 2019 году в Барнауле впервые прошёл командный чемпионат Алтайского банковского союза по быстрым шахматам. В нём приняли участие 12 коллективов, и турнир было решено сделать ежегодным. Но потом возникло обстоятельство непреодолимой силы – COVID-19. Следующий чемпионат – второй по счёту – банкиры смогли организовать только в прошлом году, после двухлетнего перерыва.

Кто примет участие в турнире?

Пожалуй, главная интрига предстоящего чемпионата по быстрым шахматам – сможет ли Сбербанк выиграть третий титул подряд? Или на чемпионство замахнётся команда ВТБ, которая ранее была серебряным и бронзовым призёром? По разу медалистами становились представители Альфа-Банка и Россельхозбанка, может, им удастся побороться за победу? Отметим, что в составе каждой сборной должно быть три человека, так что один сильный игрок вряд ли сможет обеспечить первое место – тут нужна именно командная работа!

Как принять участие?

К участию допускаются команды, состоящие из сотрудников финансовых и кредитных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Алтайского края. Состав команды: три человека без учёта пола и возраста.

Заявки на участие в чемпионате с указанием названия финансовой организации, ФИО участников команды подаются по электронной почте polart2001@mail.ru. Срок подачи заявок – до 28 марта.

Сам чемпионат пройдёт 30 марта в большом зале центра "Мой Бизнес". Начало в 14:00. Каждая команда проведёт семь туров.

Фото: amic.ru

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Комментарии 3

  • Так бизнесмены или банковские работники? Почему бы не пригласить сотрудников предприятий (заводов, фабрик)?
    21 марта, Гость   Ответить
  • вот, вот. заголовок смените. Закончится ли состязание банковских клерков по шахматам детским матом :)
    21 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Когда-то давно так и было. Я вырос в Новокузнецке и хорошо помню шахматные матчи на 100 (ста) досках между Кузнецким и Заводским районами. Фактически патронами там выступали с одной стороны Алюминиевый завод, с другой - Западно-Сибирский металлургический. Игры проходили по выходным дням, на "своём" и на " чужом" полях, в заводских дворцах культуры. Это был настоящий праздник шахмат, ни с чем не сравнимый. Получалось что-то вроде шахматной олимпиады на городском уровне. Мужчины и женщины, подростки, пенсионеры, инженеры и рабочие. Тогда был подъём шахмат, было всеобщее стремление вернуть первенство советских шахмат после побед Фишера. Из той среды, кстати, вырос гроссмейстер Константин Асеев, ныне, к сожалению, покойный. В детских и юношеских турнирах дважды пересекались с ним. А мой товарищ, окончив Львовский инфиз, стал шахматным тренером.
    21 марта, Гость   Ответить
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