Закрепление традиций. Известные алтайские банкиры соберутся поиграть в шахматы

Турнир среди банковских организаций проводят с 2019 года

21 марта 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: Федерация шахмат Алтайского края

Престижный турнир по шахматам среди банковских работников пройдёт в Барнауле. Рассказываем, чем он интересен и как в нём принять участие.

Почему банкиры решили играть в шахматы?

В 2019 году в Барнауле впервые прошёл командный чемпионат Алтайского банковского союза по быстрым шахматам. В нём приняли участие 12 коллективов, и турнир было решено сделать ежегодным. Но потом возникло обстоятельство непреодолимой силы – COVID-19. Следующий чемпионат – второй по счёту – банкиры смогли организовать только в прошлом году, после двухлетнего перерыва.

Кто примет участие в турнире?

Пожалуй, главная интрига предстоящего чемпионата по быстрым шахматам – сможет ли Сбербанк выиграть третий титул подряд? Или на чемпионство замахнётся команда ВТБ, которая ранее была серебряным и бронзовым призёром? По разу медалистами становились представители Альфа-Банка и Россельхозбанка, может, им удастся побороться за победу? Отметим, что в составе каждой сборной должно быть три человека, так что один сильный игрок вряд ли сможет обеспечить первое место – тут нужна именно командная работа!

Как принять участие?

К участию допускаются команды, состоящие из сотрудников финансовых и кредитных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Алтайского края. Состав команды: три человека без учёта пола и возраста.

Заявки на участие в чемпионате с указанием названия финансовой организации, ФИО участников команды подаются по электронной почте polart2001@mail.ru. Срок подачи заявок – до 28 марта.

Сам чемпионат пройдёт 30 марта в большом зале центра "Мой Бизнес". Начало в 14:00. Каждая команда проведёт семь туров.