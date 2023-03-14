На Алтае мужчина ограбил магазин и прятался в тёмном доме, не ходя по нему

Подозреваемого заключили под стражу

14 марта 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: 22.мвд.рф

Полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении в Белокурихе, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В одном из местных магазинов мужчина с внешне похожим на пистолет предметом открыто похитил из кассы 35 тысяч рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий злоумышленника задержали – им оказался местный житель 1977 года рождения.

"По предварительной информации, после совершения разбоя мужчина решил скрыться от правоохранительных органов. Для этого он приобрёл на похищенные деньги продукты и спиртное с запасом на несколько дней и закрылся в доме, который снимал у родственников. Злоумышленник не включал свет, не передвигался по дому, всячески имитируя собственное отсутствие", – рассказали в ведомстве.

Тем не менее стражи порядка вышли на подозреваемого. По месту его жительства изъяли 19 тысяч рублей (остальную сумму он успел потратить), медицинскую маску и одежду, в которой он был в момент совершения преступления. Мужчину заключили под стражу, возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".