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Заливает. 96% месячной нормы осадков выпало в Барнауле за 12 часов

По данным Алтайского ЦГМС, это исторический максимум за всю историю метеонаблюдения

21 апреля 2025, 09:45, ИА Амител

Ливень в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Ливень в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Проливные дожди, которые обрушились на Алтайский край вечером 20 апреля, оказались настолько обильными, что в ряде муниципалитетов за 12 часов уже выпала месячная норма осадков. Такая аномалия в эту дату отмечена в регионе впервые за всю историю метеонаблюдений. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"В Ребрихе уже выпало 25 мм осадков при норме 24. В Тальменке – 29 мм, столько здесь выпадает обычно за весь апрель. В Барнауле на метеостанции на ул. Анатолия за 12 часов зафиксировано 26 мм осадков, при норме в 27, что составляет 96% месячной нормы. В Научном Городке выпало 24 мм. Дождь начался в 19 часов, шел всю ночь и еще сохранится в первой половине дня. Временами осадки будут сильными", – сообщила синоптик.

При этом эксперт отметила, что сутки 21 апреля в регионе продолжит действовать штормовое предупреждение. Ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, грозы, град, усиление ветра до 18–23 м/с, местами порывы будут достигать 25 м/с и более.

Барнаул Алтайский край Погода прогнозы

Комментарии 18

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Musik

09:49:27 21-04-2025

4% недодали

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Гость

10:34:31 21-04-2025

Musik (09:49:27 21-04-2025) 4% недодали...
Это чтобы сегодня после обеда МЧС могло рассылать СМСки о повышенной пожароопасности (4 класс горимости). Деньги, выделенные на предупреждения, нужно осваивать. Лишние отечественные Крузаки из Эмиратов под попой не помешают.

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Гость

09:50:14 21-04-2025

пагаденка - ублюдина

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Элен без ребят

09:57:26 21-04-2025

за то, всю грязищу после зимы смоет

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Гость

09:57:55 21-04-2025

Заливает. 96% месячной нормы осадков выпало в Барнауле за 12 часов — как посчитали?
Почему не 98,99%???? ((((((((((

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Musik

10:02:02 21-04-2025

Гость (09:57:55 21-04-2025) Заливает. 96% месячной нормы осадков выпало в Барнауле за 12... тут вам не в церкви, тут не обманут (с)Ося Бендер, 12

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Гость

09:58:11 21-04-2025

Влагозапас! Хорошо!

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Кхм...

10:08:59 21-04-2025

Откуда весной дожди в Сибири?!

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Гость

10:10:34 21-04-2025

Как же скучно я живу. Все плавают, а у меня выходной. Валяюсь на диване. Завтра на работу 20 минут пешком, опять не поплавать. Везёт же тем, кому далеко на машинах добираться до работы, приключения, пробки, плавания всякие, эх, веселуха...

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Гость

10:25:11 21-04-2025

Гость (10:10:34 21-04-2025) Как же скучно я живу. Все плавают, а у меня выходной. Валяюс... В ближайшей марийке работаешь? :)

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Гость

10:40:06 21-04-2025

Гость (10:25:11 21-04-2025) В ближайшей марийке работаешь? :) ... Нет. А что люди, которые в марийке работают, по твоему ущербные и не успешные? А может они вообще не люди для тебя? Всем же места не хватит в офисах и администрациях, кто-то и работать должен, обслуживать и прислуживать тебе успешному, иначе тебе не над кем будет возвышаться

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Гость

10:48:21 21-04-2025

Гость (10:25:11 21-04-2025) В ближайшей марийке работаешь? :) ... В марийке-немарийке, пофик. А работа рядом с домом - это удача в любом случае. Обед дома, экономия на проезде. И два часа из жизни и психики в транспортном ужасе не исчезают ежедневно.

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Гость

16:19:35 21-04-2025

Гость (10:48:21 21-04-2025) В марийке-немарийке, пофик. А работа рядом с домом - это уда... Обед дома??!! Ну уж, нет. Это же какую нервную систему надо иметь, чтобы два раза в день ходить на работу.

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Аллергик

10:21:37 21-04-2025

Кайф! Легче дышать. Смывает пыль и грязь с домов и деревьев..

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Гость

10:42:12 21-04-2025

Аллергик (10:21:37 21-04-2025) Кайф! Легче дышать. Смывает пыль и грязь с домов и деревьев.... ------Выйди на улицу, постой под дождем с часок, мож с тебя аллергию смоет.

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Гость

11:24:05 21-04-2025

Врут, что в регионе впервые за всю историю метеонаблюдений столько дождя выпало. Были дожди и сильнее.

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Гость

11:38:49 21-04-2025

Гость (11:24:05 21-04-2025) Врут, что в регионе впервые за всю историю метеонаблюдений с... в апреле?

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Musik

11:43:53 21-04-2025

Гость (11:24:05 21-04-2025) Врут, что в регионе впервые за всю историю метеонаблюдений с... расскажите, а?

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