Заливает. 96% месячной нормы осадков выпало в Барнауле за 12 часов
По данным Алтайского ЦГМС, это исторический максимум за всю историю метеонаблюдения
21 апреля 2025, 09:45, ИА Амител
Проливные дожди, которые обрушились на Алтайский край вечером 20 апреля, оказались настолько обильными, что в ряде муниципалитетов за 12 часов уже выпала месячная норма осадков. Такая аномалия в эту дату отмечена в регионе впервые за всю историю метеонаблюдений. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.
"В Ребрихе уже выпало 25 мм осадков при норме 24. В Тальменке – 29 мм, столько здесь выпадает обычно за весь апрель. В Барнауле на метеостанции на ул. Анатолия за 12 часов зафиксировано 26 мм осадков, при норме в 27, что составляет 96% месячной нормы. В Научном Городке выпало 24 мм. Дождь начался в 19 часов, шел всю ночь и еще сохранится в первой половине дня. Временами осадки будут сильными", – сообщила синоптик.
При этом эксперт отметила, что сутки 21 апреля в регионе продолжит действовать штормовое предупреждение. Ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, грозы, град, усиление ветра до 18–23 м/с, местами порывы будут достигать 25 м/с и более.
09:49:27 21-04-2025
4% недодали
10:34:31 21-04-2025
Musik (09:49:27 21-04-2025) 4% недодали...
Это чтобы сегодня после обеда МЧС могло рассылать СМСки о повышенной пожароопасности (4 класс горимости). Деньги, выделенные на предупреждения, нужно осваивать. Лишние отечественные Крузаки из Эмиратов под попой не помешают.
09:50:14 21-04-2025
пагаденка - ублюдина
09:57:26 21-04-2025
за то, всю грязищу после зимы смоет
09:57:55 21-04-2025
Заливает. 96% месячной нормы осадков выпало в Барнауле за 12 часов — как посчитали?
Почему не 98,99%???? ((((((((((
10:02:02 21-04-2025
Гость (09:57:55 21-04-2025) Заливает. 96% месячной нормы осадков выпало в Барнауле за 12... тут вам не в церкви, тут не обманут (с)Ося Бендер, 12
09:58:11 21-04-2025
Влагозапас! Хорошо!
10:08:59 21-04-2025
Откуда весной дожди в Сибири?!
10:10:34 21-04-2025
Как же скучно я живу. Все плавают, а у меня выходной. Валяюсь на диване. Завтра на работу 20 минут пешком, опять не поплавать. Везёт же тем, кому далеко на машинах добираться до работы, приключения, пробки, плавания всякие, эх, веселуха...
10:25:11 21-04-2025
Гость (10:10:34 21-04-2025) Как же скучно я живу. Все плавают, а у меня выходной. Валяюс... В ближайшей марийке работаешь? :)
10:40:06 21-04-2025
Гость (10:25:11 21-04-2025) В ближайшей марийке работаешь? :) ... Нет. А что люди, которые в марийке работают, по твоему ущербные и не успешные? А может они вообще не люди для тебя? Всем же места не хватит в офисах и администрациях, кто-то и работать должен, обслуживать и прислуживать тебе успешному, иначе тебе не над кем будет возвышаться
10:48:21 21-04-2025
Гость (10:25:11 21-04-2025) В ближайшей марийке работаешь? :) ... В марийке-немарийке, пофик. А работа рядом с домом - это удача в любом случае. Обед дома, экономия на проезде. И два часа из жизни и психики в транспортном ужасе не исчезают ежедневно.
16:19:35 21-04-2025
Гость (10:48:21 21-04-2025) В марийке-немарийке, пофик. А работа рядом с домом - это уда... Обед дома??!! Ну уж, нет. Это же какую нервную систему надо иметь, чтобы два раза в день ходить на работу.
10:21:37 21-04-2025
Кайф! Легче дышать. Смывает пыль и грязь с домов и деревьев..
10:42:12 21-04-2025
Аллергик (10:21:37 21-04-2025) Кайф! Легче дышать. Смывает пыль и грязь с домов и деревьев.... ------Выйди на улицу, постой под дождем с часок, мож с тебя аллергию смоет.
11:24:05 21-04-2025
Врут, что в регионе впервые за всю историю метеонаблюдений столько дождя выпало. Были дожди и сильнее.
11:38:49 21-04-2025
Гость (11:24:05 21-04-2025) Врут, что в регионе впервые за всю историю метеонаблюдений с... в апреле?
11:43:53 21-04-2025
Гость (11:24:05 21-04-2025) Врут, что в регионе впервые за всю историю метеонаблюдений с... расскажите, а?