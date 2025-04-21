Заливает. 96% месячной нормы осадков выпало в Барнауле за 12 часов

По данным Алтайского ЦГМС, это исторический максимум за всю историю метеонаблюдения

21 апреля 2025, 09:45, ИА Амител

Ливень в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Проливные дожди, которые обрушились на Алтайский край вечером 20 апреля, оказались настолько обильными, что в ряде муниципалитетов за 12 часов уже выпала месячная норма осадков. Такая аномалия в эту дату отмечена в регионе впервые за всю историю метеонаблюдений. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"В Ребрихе уже выпало 25 мм осадков при норме 24. В Тальменке – 29 мм, столько здесь выпадает обычно за весь апрель. В Барнауле на метеостанции на ул. Анатолия за 12 часов зафиксировано 26 мм осадков, при норме в 27, что составляет 96% месячной нормы. В Научном Городке выпало 24 мм. Дождь начался в 19 часов, шел всю ночь и еще сохранится в первой половине дня. Временами осадки будут сильными", – сообщила синоптик.

При этом эксперт отметила, что сутки 21 апреля в регионе продолжит действовать штормовое предупреждение. Ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, грозы, град, усиление ветра до 18–23 м/с, местами порывы будут достигать 25 м/с и более.