"Заложники сцены". Солистки SOPRANO Турецкого — о юбилейном туре, выходных и маэстро
Когда публика может не поверить, что артисты поют без микрофонов
10 октября 2023, 09:45, ИА Амител
В сентябре в Барнауле выступила вокальная арт-группа SOPRANO Турецкого – уникальный женский коллектив, исполняющий от оперы и фолка до рока и авторской песни. Коллектив известен на весь мир. А в этом году отправился в турне по городам России в честь своего 15-летия. За полчаса до концерта в театре драмы ведущий "Переговорки" на amic.ru Александр Михельсон пообщался с девушками. И мы узнали, как им удается всегда прекрасно выглядеть, где они учились музыке и как можно попасть в этот коллектив (спойлер: только через Турецкого – в хорошем смысле).
Кто в "Переговорке"
SOPRANO – единственное в мире шоу женских голосов. Музыкальный проект создал Михаил Турецкий в 2009 году. Первый альбом у группы вышел уже в 2010-м. Все вокалистки имеют высшее музыкальное образование, побеждали в различных конкурсах. Коллектив добился широкой популярности не только в России, но и в других странах благодаря уникальному созвездию женских голосов, исполняющих разные жанры.
01:14 Как девушкам всегда удается прекрасно выглядеть, даже после тяжелого концерта?
01:53 Как много концертов предстоит группе в честь 15-летия SOPRANO Турецкого и бывают ли у них выходные?
02:37 Как встречают SOPRANO в Китае?
02:49 "Заложники сцены". О том, где учились девушки и как развивали свои таланты.
03:43 "Первым делом просим водителя выключить музыку". Кого предпочитают слушать солистки SOPRANO, чтобы возникло вдохновение?
04:47 Когда публика может не поверить, что артисты поют без микрофонов, и в чем все-таки уникальность SOPRANO Турецкого?
06:11 Как удается не поссориться и кто главный в коллективе?
06:49 "Только через Турецкого?" Как можно попасть в коллектив SOPRANO?
10:12:07 10-10-2023
редкий чёс. Была этом на концерте. Одна дамочка из коллектива к концу была мертвецки пьяна, ели стояла на ногах, речь нечленораздельная, что пела, тоже понять было нельзя. А ведь молоденькая совсем. Реклама рекламой, а зрителя уважать нужно. С самого начал было ощущение, что ты находишься на новогодней вечеринке, только почему-то трезвый и не нарядный. В общем, моя оценка крайне низкая. Больше не пойду на это и бесплатно.
20:02:43 11-10-2023
маня (10:12:07 10-10-2023) редкий чёс. Была этом на концерте. Одна дамочка из коллектив... Чтобы такое говорить, предоставьте доказательства сначала. А ещё лучше зайдите к ним в гримёрку до и после концерта, увидите реальную жизнь артистов. Не нравится, не ходите
20:53:30 10-10-2023
У вас есть факты? Запись?
00:06:15 12-10-2023
Чтобы такое предъявлять, надо иметь железные доказательства. Вообще за такие публичные посты надо привлекать к ответственности и наказывать за ложь и оговоры