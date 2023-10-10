"Заложники сцены". Солистки SOPRANO Турецкого — о юбилейном туре, выходных и маэстро

Когда публика может не поверить, что артисты поют без микрофонов

10 октября 2023, 09:45, ИА Амител

В сентябре в Барнауле выступила вокальная арт-группа SOPRANO Турецкого – уникальный женский коллектив, исполняющий от оперы и фолка до рока и авторской песни. Коллектив известен на весь мир. А в этом году отправился в турне по городам России в честь своего 15-летия. За полчаса до концерта в театре драмы ведущий "Переговорки" на amic.ru Александр Михельсон пообщался с девушками. И мы узнали, как им удается всегда прекрасно выглядеть, где они учились музыке и как можно попасть в этот коллектив (спойлер: только через Турецкого – в хорошем смысле).

Кто в "Переговорке"



SOPRANO – единственное в мире шоу женских голосов. Музыкальный проект создал Михаил Турецкий в 2009 году. Первый альбом у группы вышел уже в 2010-м. Все вокалистки имеют высшее музыкальное образование, побеждали в различных конкурсах. Коллектив добился широкой популярности не только в России, но и в других странах благодаря уникальному созвездию женских голосов, исполняющих разные жанры.

01:14 Как девушкам всегда удается прекрасно выглядеть, даже после тяжелого концерта?

01:53 Как много концертов предстоит группе в честь 15-летия SOPRANO Турецкого и бывают ли у них выходные?

02:37 Как встречают SOPRANO в Китае?

02:49 "Заложники сцены". О том, где учились девушки и как развивали свои таланты.

03:43 "Первым делом просим водителя выключить музыку". Кого предпочитают слушать солистки SOPRANO, чтобы возникло вдохновение?

04:47 Когда публика может не поверить, что артисты поют без микрофонов, и в чем все-таки уникальность SOPRANO Турецкого?

06:11 Как удается не поссориться и кто главный в коллективе?

06:49 "Только через Турецкого?" Как можно попасть в коллектив SOPRANO?