Залужный заявил, что третья мировая война началась
По словам диппредставителя, это связано с тем, что Россию поддерживают другие страны — КНДР, Иран
21 ноября 2024, 21:45, ИА Амител
Самолеты / Фото: unsplash.com / UX Gun
Третья мировая война уже началась, считает посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Как сообщает телеканал "360", его слова передает "Украинская правда".
"Поэтому я считаю, что мировая война, добро пожаловать – она началась", – заявил Залужный.
По словам диппредставителя, это связано с тем, что Россию поддерживают другие страны – КНДР, Иран. "Можно все еще остановить вот здесь, на территории Украины. Но этого не хотят понимать почему-то наши партнеры. Очевидно, что у Украины уже слишком много врагов", – добавил он.
07:12:54 22-11-2024
Господин Залужный в обще тоже с катушек сьехал (ну не кокс а море виски).
07:37:57 22-11-2024
ну а кто их скакать заставлял то? А дом профсоюзов жечь? А по донбассу стрелять?
09:58:29 22-11-2024
А хохлов прям ни кто не поддерживает? на сколько тупыми обезъянами надо быть чтобы предоставить свою страну под полигон для войны и испытания оружия всеми странами. наркофюррер бабло гребет, и досихпор жив.