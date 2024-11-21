Залужный заявил, что третья мировая война началась

По словам диппредставителя, это связано с тем, что Россию поддерживают другие страны — КНДР, Иран

21 ноября 2024, 21:45, ИА Амител

Самолеты / Фото: unsplash.com / UX Gun

Третья мировая война уже началась, считает посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Как сообщает телеканал "360", его слова передает "Украинская правда".

"Поэтому я считаю, что мировая война, добро пожаловать – она началась", – заявил Залужный.

По словам диппредставителя, это связано с тем, что Россию поддерживают другие страны – КНДР, Иран. "Можно все еще остановить вот здесь, на территории Украины. Но этого не хотят понимать почему-то наши партнеры. Очевидно, что у Украины уже слишком много врагов", – добавил он.