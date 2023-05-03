О схемах работы мошенников amic.ru рассказал бывший сотрудник недобросовестной компании

03 мая 2023, 07:15, ИА Амител

Иллюстрации: amic.ru

В Алтайском крае участились случаи мошенничества при ремонте бытовой техники и мелкосрочных работах, сообщили amic.ru в региональном управлении Роспотребнадзора. Вместо починки приборов у злоумышленников совсем другая цель: "содрать" с клиента как можно больше денег. Даже за небольшой ремонт "специалисты" могут запросить несколько тысяч рублей.

Мошенники ведут себя так нахраписто, что у людей и мысли не возникает не заплатить. А факт обмана зачастую просто невозможно доказать, разводят руками в ведомстве.

О том, как действуют мошенники, amic.ru рассказал бывший работник одной из недобросовестных организаций. Своё обращение в редакцию он объяснил просто: хочет предупредить барнаульцев, чтобы те не "велись" на уловки.

"Недорого" превращается в "очень дорого"

Пожалуй, каждый сталкивался с поломкой бытовых приборов, закоротившей проводкой или засорившимся сливом. Не всегда хорошего мастера удаётся найти быстро. И именно на этом этапе запросто можно нарваться на мошенников.

Злоумышленники активно рекламируют свои "услуги": размещают объявления в Сети и кладут листовки в почтовые ящики.

Работу обещают сделать качественно и недорого. А диагностику, как правило, вообще предлагают провести бесплатно. Естественно, такие условия привлекают многих. Но это лишь способ заманить клиентов.

"В дальнейшем стоимость услуг возрастает в десятки раз. В случае отказа от ремонта мастер требует оплатить и его вызов, и "бесплатную" диагностику, и расходы на перевозку техники. При этом прибор после такого "ремонта" зачастую так и остаётся нерабочим", – поясняют суть мошеннической схемы в алтайском Роспотребнадзоре.

Те, кто попадался на уловки, выносить на публику свои истории отказываются. Жертвы мошенников, с которыми говорил корреспондент amic.ru, признаются: не хочется выглядеть "лохом".

А вот электрик Максим (имя изменено), который три месяца проработал в одной из таких недобросовестных компаний, охотно раскрыл подробности этого "бизнеса".

Он на реальных примерах рассказал, сколько барнаульцам приходилось платить за мелкий ремонт:

мастер повесил люстру – 5150 рублей ;

мастер починил розетку (ещё и неправильно) – 4000 рублей ;

мастер заменил гофру – 8510 рублей.

Настоящие мастера, с которыми мы побеседовали, уверяют: суммы завышены в разы. Той же розетке "красная цена" – полторы тысячи рублей.

"Ну починишь ты розетку за тысячу, и чего?"

По словам Максима, компания, где он трудился, зарегистрирована в Санкт-Петербурге. В рекламе её название никак не фигурирует.

Объявления "муж на час" размещают в Сети якобы от имени мастера-одиночки. Звонок от "клиента" поступает в "кол-центр", однако тот об этом не подозревает. Компания же, приняв заявку, решает, кого из "местных мастеров" отправить на вызов. А те, "отработав" заказ, переводят работодателю процент.

Долю организация требует большую, поэтому и задача специалистов – раскрутить клиента на максимальную сумму.

Электрик уверяет: изначально не понимал, куда устраивается, и до последнего пытался работать по-честному. Но руководство, по его словам, сразу обозначает: помогать людям – не их профиль.

"Я сказал, что хочу просто делать свою работу. И начал работать, как привык, по-честному. Но руководителя сразу не устроили суммы, которые я выставлял клиентам за ремонт. Он потихоньку начал промывать мозги. Объяснял, что людей надо обрабатывать", – вспоминает Максим.Основной посыл, который доносит руководитель до подчинённых, электрик выразил так:

"Ну вот поедешь ты эту розетку чинить. Ну возьмёшь ты за неё тысячу, ну и чего? Ни сам толком не заработаешь, ни нам денег не принесёшь. Немножко не так ты мыслишь. Ты попробуй разговорить клиента, втереться в доверие, навязать свои услуги. Ты же своё дело знаешь, да и с людьми разговаривать умеешь. Попробуй некомпетентного человека подвести, что сумма ремонта немного другая".

"8 тысяч? Красавчик!"

По словам Максима, компания регулярно высылает сотрудникам методички. В них – инструкции, как насчитать наибольшую сумму в каждом случае, будь то потухшая люстра или сломанный унитаз.

Одну из инструкций собеседник показал нам. Вот, например, указания по поводу "работы с клиентом":

"Приходим на заказ, обязательно перед началом работы минут 10-15 адаптироваться – это время даёт немного привыкнуть к вам. До начала работ никаких цен не озвучиваем и не согласовываем. Если клиент настаивает и не даёт приступить к работе, пока не озвучите цену: нужно уточнить, стояла ли в заказе приблизительная цена. Если да, то согласиться: действительно, установка люстры будет стоить 850 рублей. Но ни в коем случае не говорить, что это полная стоимость работ под ключ. Если клиент не спросил, то тогда вообще не нужно озвучивать цену, все расчёты после выполненных работ".А дальше – подробная инструкция, как накрутить цену. Например, за сам выезд нужно накинуть 500 рублей, демонтаж старого светильника – ещё 550 рублей, сборка новой люстры – 390 рублей и так далее. А если работать придётся "на высоте" (в инструкции не указано, на какой именно), то всю сумму предлагается умножить надвое. Так и набегают те самые пять с лишним тысяч за несложную работу.

И то, что люди согласны платить такие деньги, Максима не удивляет: мастера умеют манипулировать.

"Их учат, что главное – создать впечатление у жертвы, будто ситуация чуть ли не катастрофическая. Мол, ремонт нужен здесь и сейчас, за любые деньги. У них главный термин – "точка невозврата", после которой человек уже не откажется. Доходит до вредительства. Например, электрик специально может устроить короткое замыкание, чтобы хлопнуло и везде свет вырубило. Или сантехник может сорвать резьбу, чтобы хлынула вода. В общем, создать панику, в которой человеку кажется, что у него нет выбора", – поясняет собеседник.К тому же люди часто просто не знают, сколько в действительности может стоить работа мастера.

По словам Максима, сотрудники регулярно проходят вебинары, где их учат новым уловкам. А чтобы у мастеров было больше мотивации "накручивать" клиентам ценники, хвалят особо отличившихся.

"ЗАМЕНА ГОФРЫ ЗА 8510 РУБЛЕЙ! ПОЗДРАВЛЯЕМ! КРАСАВЧИК!" – показывает Максим похвалу от руководства одному из мастеров в чате организации.

"Из-за них страдаем мы, честные мастера"

В последнее время мошенники стали прикидываться сотрудниками известных фирм, чтобы вызвать доверие у клиента. На такую проблему в редакцию amic.ru пожаловался директор сервисного центра "Рембыттехника" Алексей Каменский.

"Ситуация такая. Клиент звонит к нам в сервисный центр, мы у него принимаем заявку. Например, машинка стиральная сломалась. Мы договариваемся, озвучиваем ценник. И как только он кладёт трубку, ему на телефон приходит SMS. Мол, мастер просит перезвонить по такому-то номеру. Клиент думает, что это мы. А это уже рассылка от мошенников. В итоге, когда мы приезжаем, машинку уже кто-то забрал в ремонт", – рассказывает Алексей.А вот претензии, по словам директора, недовольные клиенты потом предъявляют уже "Рембыттехнике".

"Стоимость сначала называют одну, а по итогу она совсем другая. Ценники, извините, конские. Грубо говоря, если у нас ремонт условной "стиралки" стоит три, максимум пять тысяч, то у них это будет десять или даже пятнадцать. Приходится людям объяснять, что это не мы их "нагрели", а они к мошенникам попали", – сетует руководитель.Сейчас Каменский пытается выяснить, каким образом мошенники узнают номера клиентов, которые обратились в "Рембыттехнику". Предприниматель уже написал заявление в полицию. Впрочем, страдает не только компания Каменского: по словам мужчины, с подобной проблемой столкнулись и другие крупные сервисы Барнаула.

"Получается, эти мошенники нам, честным сервисникам, репутацию портят. Клиенты же уверены потом, что это мы их на деньги "нагрели". Да и за людей очень обидно. Народ у нас доверчивый. Ведутся на откровенное шарлатанство", – заключает Каменский.Поэтому барнаульцам предприниматель советует тщательно проверять, с кем они имеют дело. И к любым SMS относиться с подозрением, даже если они приходят якобы из сервисного центра. "Лучше ещё раз перезвоните на наш номер телефона, а не на тот, который указан в SMS" – говорит Каменский.

Как не стать жертвой мошенников при ремонте техники?

Зачастую тех, кто "дерёт" с барнаульцев по несколько тысяч рублей за мелкую починку, невозможно найти, сетуют в Роспотребнадзоре. Многие даже не заключают с мастерами договор на оказание услуг. В этом случае пожаловаться и обратиться в суд не получится, подчёркивают в ведомстве.

Но в Роспотребнадзоре рассказали, как себя можно обезопасить:

Обязательно выясните, кто будет оказывать вам услугу: юрлицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо. Последний вариант – самый неудачный. Если обслуживание окажется некачественным, требования по закону "О защите прав потребителей" можно будет предъявить только юридическому лицу или ИП.

Обязательно заключите письменный договор с мастером. Это может быть и квитанция, но она обязательно должна быть составлена по правилам. Один экземпляр документа должен остаться у вас.

Уточните не только сумму, но и способ оплаты. Недобросовестные мастера часто просят перевести деньги им на карту и не выдают никаких подтверждающих документов, отмечают в ведомстве. Обязательно требуйте, чтобы в квитанции стояла отметка об оплате. А если услугу оказывает ИП или юрлицо, деньги нужно перевести на счёт организации, а не сотрудника.

Обязательно уточните детали: сколько будет стоить выезд мастера, диагностика и доставка сломанного прибора в офис и обратно. Если за это нужно платить, вы не должны узнать об этом в последний момент.

Не выбирайте самый дешёвый вариант. Мошенники завлекают клиентов именно тем, что ставят в объявлениях слишком "вкусный" ценник на свои услуги.

Если вы остались недовольны обслуживанием или чувствуете, что вас обманули, пишите жалобу в Роспотребнадзор.

От себя добавим ещё несколько способов защититься. Запишите беседу с мастером на диктофон. В случае чего это будет доказательством, что вас ввели в заблуждение. Ну а если мастер уже ставит вас перед фактом, что за люстру нужно заплатить пять тысяч рублей, не спешите отдавать деньги. Вы имеете полное право вызвать полицию, чтобы она помогла разобраться в ситуации.

P.S. Если вы столкнулись с мошенниками при ремонте техники, сообщите об этом в редакцию amic.ru. Например, можно написать о своей ситуации в наш Telegram-бот.