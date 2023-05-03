"Замена гофры за 8 тысяч? Красавчик!" Как мастера по ремонту дурят наивных горожан
О схемах работы мошенников amic.ru рассказал бывший сотрудник недобросовестной компании
03 мая 2023, 07:15, ИА Амител
В Алтайском крае участились случаи мошенничества при ремонте бытовой техники и мелкосрочных работах, сообщили amic.ru в региональном управлении Роспотребнадзора. Вместо починки приборов у злоумышленников совсем другая цель: "содрать" с клиента как можно больше денег. Даже за небольшой ремонт "специалисты" могут запросить несколько тысяч рублей.
Мошенники ведут себя так нахраписто, что у людей и мысли не возникает не заплатить. А факт обмана зачастую просто невозможно доказать, разводят руками в ведомстве.
О том, как действуют мошенники, amic.ru рассказал бывший работник одной из недобросовестных организаций. Своё обращение в редакцию он объяснил просто: хочет предупредить барнаульцев, чтобы те не "велись" на уловки.
"Недорого" превращается в "очень дорого"
Пожалуй, каждый сталкивался с поломкой бытовых приборов, закоротившей проводкой или засорившимся сливом. Не всегда хорошего мастера удаётся найти быстро. И именно на этом этапе запросто можно нарваться на мошенников.
Злоумышленники активно рекламируют свои "услуги": размещают объявления в Сети и кладут листовки в почтовые ящики.
Работу обещают сделать качественно и недорого. А диагностику, как правило, вообще предлагают провести бесплатно. Естественно, такие условия привлекают многих. Но это лишь способ заманить клиентов.
"В дальнейшем стоимость услуг возрастает в десятки раз. В случае отказа от ремонта мастер требует оплатить и его вызов, и "бесплатную" диагностику, и расходы на перевозку техники. При этом прибор после такого "ремонта" зачастую так и остаётся нерабочим", – поясняют суть мошеннической схемы в алтайском Роспотребнадзоре.
Те, кто попадался на уловки, выносить на публику свои истории отказываются. Жертвы мошенников, с которыми говорил корреспондент amic.ru, признаются: не хочется выглядеть "лохом".
А вот электрик Максим (имя изменено), который три месяца проработал в одной из таких недобросовестных компаний, охотно раскрыл подробности этого "бизнеса".
Он на реальных примерах рассказал, сколько барнаульцам приходилось платить за мелкий ремонт:
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мастер повесил люстру – 5150 рублей;
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мастер починил розетку (ещё и неправильно) – 4000 рублей;
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мастер заменил гофру – 8510 рублей.
Настоящие мастера, с которыми мы побеседовали, уверяют: суммы завышены в разы. Той же розетке "красная цена" – полторы тысячи рублей.
"Ну починишь ты розетку за тысячу, и чего?"
По словам Максима, компания, где он трудился, зарегистрирована в Санкт-Петербурге. В рекламе её название никак не фигурирует.
Объявления "муж на час" размещают в Сети якобы от имени мастера-одиночки. Звонок от "клиента" поступает в "кол-центр", однако тот об этом не подозревает. Компания же, приняв заявку, решает, кого из "местных мастеров" отправить на вызов. А те, "отработав" заказ, переводят работодателю процент.
Долю организация требует большую, поэтому и задача специалистов – раскрутить клиента на максимальную сумму.
Электрик уверяет: изначально не понимал, куда устраивается, и до последнего пытался работать по-честному. Но руководство, по его словам, сразу обозначает: помогать людям – не их профиль.
"Я сказал, что хочу просто делать свою работу. И начал работать, как привык, по-честному. Но руководителя сразу не устроили суммы, которые я выставлял клиентам за ремонт. Он потихоньку начал промывать мозги. Объяснял, что людей надо обрабатывать", – вспоминает Максим.Основной посыл, который доносит руководитель до подчинённых, электрик выразил так:
"Ну вот поедешь ты эту розетку чинить. Ну возьмёшь ты за неё тысячу, ну и чего? Ни сам толком не заработаешь, ни нам денег не принесёшь. Немножко не так ты мыслишь. Ты попробуй разговорить клиента, втереться в доверие, навязать свои услуги. Ты же своё дело знаешь, да и с людьми разговаривать умеешь. Попробуй некомпетентного человека подвести, что сумма ремонта немного другая".
"8 тысяч? Красавчик!"
По словам Максима, компания регулярно высылает сотрудникам методички. В них – инструкции, как насчитать наибольшую сумму в каждом случае, будь то потухшая люстра или сломанный унитаз.
Одну из инструкций собеседник показал нам. Вот, например, указания по поводу "работы с клиентом":
"Приходим на заказ, обязательно перед началом работы минут 10-15 адаптироваться – это время даёт немного привыкнуть к вам. До начала работ никаких цен не озвучиваем и не согласовываем. Если клиент настаивает и не даёт приступить к работе, пока не озвучите цену: нужно уточнить, стояла ли в заказе приблизительная цена. Если да, то согласиться: действительно, установка люстры будет стоить 850 рублей. Но ни в коем случае не говорить, что это полная стоимость работ под ключ. Если клиент не спросил, то тогда вообще не нужно озвучивать цену, все расчёты после выполненных работ".А дальше – подробная инструкция, как накрутить цену. Например, за сам выезд нужно накинуть 500 рублей, демонтаж старого светильника – ещё 550 рублей, сборка новой люстры – 390 рублей и так далее. А если работать придётся "на высоте" (в инструкции не указано, на какой именно), то всю сумму предлагается умножить надвое. Так и набегают те самые пять с лишним тысяч за несложную работу.
И то, что люди согласны платить такие деньги, Максима не удивляет: мастера умеют манипулировать.
"Их учат, что главное – создать впечатление у жертвы, будто ситуация чуть ли не катастрофическая. Мол, ремонт нужен здесь и сейчас, за любые деньги. У них главный термин – "точка невозврата", после которой человек уже не откажется. Доходит до вредительства. Например, электрик специально может устроить короткое замыкание, чтобы хлопнуло и везде свет вырубило. Или сантехник может сорвать резьбу, чтобы хлынула вода. В общем, создать панику, в которой человеку кажется, что у него нет выбора", – поясняет собеседник.К тому же люди часто просто не знают, сколько в действительности может стоить работа мастера.
По словам Максима, сотрудники регулярно проходят вебинары, где их учат новым уловкам. А чтобы у мастеров было больше мотивации "накручивать" клиентам ценники, хвалят особо отличившихся.
"ЗАМЕНА ГОФРЫ ЗА 8510 РУБЛЕЙ! ПОЗДРАВЛЯЕМ! КРАСАВЧИК!" – показывает Максим похвалу от руководства одному из мастеров в чате организации.
"Из-за них страдаем мы, честные мастера"
В последнее время мошенники стали прикидываться сотрудниками известных фирм, чтобы вызвать доверие у клиента. На такую проблему в редакцию amic.ru пожаловался директор сервисного центра "Рембыттехника" Алексей Каменский.
"Ситуация такая. Клиент звонит к нам в сервисный центр, мы у него принимаем заявку. Например, машинка стиральная сломалась. Мы договариваемся, озвучиваем ценник. И как только он кладёт трубку, ему на телефон приходит SMS. Мол, мастер просит перезвонить по такому-то номеру. Клиент думает, что это мы. А это уже рассылка от мошенников. В итоге, когда мы приезжаем, машинку уже кто-то забрал в ремонт", – рассказывает Алексей.А вот претензии, по словам директора, недовольные клиенты потом предъявляют уже "Рембыттехнике".
"Стоимость сначала называют одну, а по итогу она совсем другая. Ценники, извините, конские. Грубо говоря, если у нас ремонт условной "стиралки" стоит три, максимум пять тысяч, то у них это будет десять или даже пятнадцать. Приходится людям объяснять, что это не мы их "нагрели", а они к мошенникам попали", – сетует руководитель.Сейчас Каменский пытается выяснить, каким образом мошенники узнают номера клиентов, которые обратились в "Рембыттехнику". Предприниматель уже написал заявление в полицию. Впрочем, страдает не только компания Каменского: по словам мужчины, с подобной проблемой столкнулись и другие крупные сервисы Барнаула.
"Получается, эти мошенники нам, честным сервисникам, репутацию портят. Клиенты же уверены потом, что это мы их на деньги "нагрели". Да и за людей очень обидно. Народ у нас доверчивый. Ведутся на откровенное шарлатанство", – заключает Каменский.Поэтому барнаульцам предприниматель советует тщательно проверять, с кем они имеют дело. И к любым SMS относиться с подозрением, даже если они приходят якобы из сервисного центра. "Лучше ещё раз перезвоните на наш номер телефона, а не на тот, который указан в SMS" – говорит Каменский.
Как не стать жертвой мошенников при ремонте техники?
Зачастую тех, кто "дерёт" с барнаульцев по несколько тысяч рублей за мелкую починку, невозможно найти, сетуют в Роспотребнадзоре. Многие даже не заключают с мастерами договор на оказание услуг. В этом случае пожаловаться и обратиться в суд не получится, подчёркивают в ведомстве.
Но в Роспотребнадзоре рассказали, как себя можно обезопасить:
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Обязательно выясните, кто будет оказывать вам услугу: юрлицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо. Последний вариант – самый неудачный. Если обслуживание окажется некачественным, требования по закону "О защите прав потребителей" можно будет предъявить только юридическому лицу или ИП.
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Обязательно заключите письменный договор с мастером. Это может быть и квитанция, но она обязательно должна быть составлена по правилам. Один экземпляр документа должен остаться у вас.
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Уточните не только сумму, но и способ оплаты. Недобросовестные мастера часто просят перевести деньги им на карту и не выдают никаких подтверждающих документов, отмечают в ведомстве. Обязательно требуйте, чтобы в квитанции стояла отметка об оплате. А если услугу оказывает ИП или юрлицо, деньги нужно перевести на счёт организации, а не сотрудника.
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Обязательно уточните детали: сколько будет стоить выезд мастера, диагностика и доставка сломанного прибора в офис и обратно. Если за это нужно платить, вы не должны узнать об этом в последний момент.
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Не выбирайте самый дешёвый вариант. Мошенники завлекают клиентов именно тем, что ставят в объявлениях слишком "вкусный" ценник на свои услуги.
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Если вы остались недовольны обслуживанием или чувствуете, что вас обманули, пишите жалобу в Роспотребнадзор.
От себя добавим ещё несколько способов защититься. Запишите беседу с мастером на диктофон. В случае чего это будет доказательством, что вас ввели в заблуждение. Ну а если мастер уже ставит вас перед фактом, что за люстру нужно заплатить пять тысяч рублей, не спешите отдавать деньги. Вы имеете полное право вызвать полицию, чтобы она помогла разобраться в ситуации.
P.S. Если вы столкнулись с мошенниками при ремонте техники, сообщите об этом в редакцию amic.ru. Например, можно написать о своей ситуации в наш Telegram-бот.
09:15:50 03-05-2023
В Славгороде этим шакалам рай. Калькулятор суют под нос после работы,где сумма умножается на 5-10. Ещё копейки для пущей убедительности дописывают.
09:27:57 03-05-2023
Капитализм во всей красоте.
09:59:12 03-05-2023
Гость (09:27:57 03-05-2023) Капитализм во всей красоте.... А вот как было при Социализме. Приходит советский работяга покупать автомобиль. Ему говорят - Подходите за машиной через 10 лет. - А утром или вечером? - Да Вам какая разница - это же через 10 лет? - Просто утром ко мне сантехник придет.
09:33:14 03-05-2023
Вызывали мастера по рекламе Авито. Договорились о цене. Пришел, при демонтаже сломал стоявший ранее кран (потом попытался вынести запчасти под видом мусора). На следующий день после ухода «мастера» Дмитрия- Бориса ( в объяве стояло одно имя, при личном общении назвал другое, хотя фото его) снизу отвалилось крепление. За работу взял в 2 раза больше, чем шла речь изначально. Написать отрицательный отзыв нам не удалось – на Авито такая опция при данном объявлении не работала. Имейте это в виду, когда ориентируетесь на отзывы! Через некоторое время возникла вновь необходимость в сантехнике. При покупке в магазине «Сила воды» узнали, что можно пригласить их специалиста. Согласно прайсу оплатили услугу в кассу, дали договор. Приехал парень, быстро и качественно всё сделал. Не реклама. Может, мой опыт кому-то будет полезен.
09:53:14 03-05-2023
Автосервисы очень многие этим постоянно занимаются и занимались. Большинство автовладельцев слабо подкованы в знании устройства автомобиля и сервисники этим умело пользуются. Огромное количество работ, которые не нужны и часто даже вообще не делались вставляются в счет клиенту и клиент это оплачивает.
15:40:14 03-05-2023
Гость (09:53:14 03-05-2023) Автосервисы очень многие этим постоянно занимаются и занимал... надо в нормальный проверенный сервис ездить, а не в гараж-монтаж
09:56:25 03-05-2023
Всю мелкосрочку всегда делаю сам. Но как жалко пенсионеров и других людей, которые не заслужили такой хамской борзости в отношении себя.
10:06:00 03-05-2023
Розетка в магазине стоит 200 рублей...И ставят её не на высоте...
10:23:57 03-05-2023
Гость (10:06:00 03-05-2023) Розетка в магазине стоит 200 рублей...И ставят её не на высоте ну тут за работу в согнутом состоянии наценка x3
10:14:18 03-05-2023
Я тоже стараюсь всю работу делать сам, электрика любая по квартире без проблем, сантехника любая тоже, это все элементарно для человека с высшим техническим образованием. Мебель (шкаф-купе и подобное несложное) тоже сам. Стиралку Аристон ремонтировал тоже сам, менял проц и подшипники на своей. Машины обе сам делаю в гараже по возможности, за исключением особо сложных случаев, когда нужны специнструменты или одному никак. Сейчас меняю пороги и арки на одной из машин, с нормальной зачисткой и обработкой всего что можно, я уверен что в сервисе никто так делать не будет, а ценники ломят просто космические за такую работу, от 100 т.р и выше. А в сервисах еще часто и подменяют детали, я например хорошо запомнил свой случай, когда я купил вместе с ремнем ГРМ оригинальную Тойтовскую помпу, она стоила приличных денег, в разы дороже хороших дублей. Поставил машину в сервис, все поменяли, все хорошо, пока я через 100 т.км не полез сам уже смотреть и менять снова ремень и помпу на новые. И вместо моей оригинальной помпы у меня оказывается все это время трудилась какая-то левая китайская помпочка, с малюсенькой крыльчаткой. Сервисники получается мою новую оригинальную прибрали себе, а мне воткнули китайское дешманское г...., которое правда 100 т отходило, но все равно крайне неприятно. Это только укрепило меня в мысли что все что возможно - нужно делать самому, веры нет никому из оказывающих сервисные услуги.
11:15:13 03-05-2023
Гость (10:14:18 03-05-2023) Я тоже стараюсь всю работу делать сам, электрика любая по кв... Может потому что вас ещё в школе приучали к ручному труду,хотя бы раз в неделю...
10:14:21 03-05-2023
При общении с этими ухарями (не важно, кто это сантехники, ремонтники, даже зуботехники или кто еще) ориентируйтесь на время, которое затрачивает специалист на работу и стоимость материалов, которые он при этом тратит. Если мастер поработал 30 минут и материалов не потратил вовсе, то даже 1000 руб. ему за работу это для него многовато и нужно торговаться. Сталкивался с некоторыми персонажами, которые хотят в пересчете на полный рабочий день зарабатывать например 20 000 руб. Так и хочется спросить, ты уважаемый всерьез полагаешь, что те 6 классов церковно-приходской школы и навыки починить кран позволяют тебе на это рассчитывать?
16:44:40 03-05-2023
Экономист (10:14:21 03-05-2023) При общении с этими ухарями (не важно, кто это сантехники, р... Так ценообразование в сфере услуг не работает, никто не пересчитывает "на полный рабочий день". Разовая сдельная оплата всегда значительно выше, чем если исходя из месячного оклада посчитать часовую ставку и умножить на затраченное время. Потому что даже у золотого мастера нет заказов на полный рабочий день на весь месяц, а еще он не умеет перемещаться между объектами со скоростью света. Вынужденные простои включены в тариф, вы либо соглашаетесь с ним, либо ищете другого мастера. Все просто.
10:41:06 03-05-2023
На сегодняшний день во всем надо разбираться, а не тупо платить, интернет есть у всех, в гисе фирмы и отзывы к ним, а также прайс листы, можно вызвать несколько фирм и выбрать, наши люди ленивы, вот пусть и переплачивают за свою лень.
18:28:17 03-05-2023
Гость (10:41:06 03-05-2023) На сегодняшний день во всем надо разбираться, а не тупо плат... По поводу отзывов могу сказать следующее: у моего мужа именно такая честная фирма по оказанию услуг населению. Платит налоги, работает честно, и как раз эти рвачи и Питера в дубльгис настрочили ему кучу отрицательных отзывов, и ооооочень сильно понизили рейтинг. Поэтому отзывы….. сложно им верить в наши дни. За все платят деньги, даже за отзывы!
11:21:32 03-05-2023
Если розетка находится на расстоянии 160 см от пола,то есть по советки,то одна расценка, а если на расстоянии 30 см от пола,то получается по европейски,там другая расценка.Мы же в Азии живём, так что пожалуйте бриться.
11:28:21 03-05-2023
Гость (11:21:32 03-05-2023) Если розетка находится на расстоянии 160 см от пола,то есть ... что вы несете??? никогда розетки в союзе не ставили на 160 см от пола. если только для радиоточки. иначе бы не продавались тогда заглушки для розеток, чтоб в них дети ничего не запихали.
11:30:54 03-05-2023
Гость (11:21:32 03-05-2023) Если розетка находится на расстоянии 160 см от пола,то есть ... это выключатели ставили на расстоянии 160 см от пола, а розетки примерно на расстоянии одного метра.
11:42:46 03-05-2023
Насколько я помню по нормам высотными считаются работы выше 1,8 м и до 8 м идет коэффициент 1,05, т.е. всего 5%. До 1,8 м - все работы не считаются высотными. Люстра да, 1,05 могут формально добавить.
11:56:03 03-05-2023
Гость (11:42:46 03-05-2023) Насколько я помню по нормам высотными считаются работы выше ... Со стремянки работать совсем другое,чем стоя на полу.
15:11:16 03-05-2023
Гость (11:56:03 03-05-2023) Со стремянки работать совсем другое,чем стоя на полу. ... Конечно другое, знаю по себе. Но по нормам коэф 1,05 можешь применить и не более.
12:16:40 11-05-2023
Гость (11:56:03 03-05-2023) Со стремянки работать совсем другое,чем стоя на полу. ... Ну канешнА , это та--а-аа--акая сложность
12:45:51 03-05-2023
Вообще-то эти мастера по ремонту хоть что-то делают.А вот всякие интернетовские "работнички",блогеры всякие миллионами гребут...
12:59:54 03-05-2023
Техноцыгане
15:43:32 03-05-2023
когда мастер называет ПОСЛЕ ВСЕГО другую цену чем называл до и при этом в процессе он заранее не обозначал ньюансы- то есть три варианта событий 1) Мастер получает ту цену которую он называл ДО, 2) Мастер не получает ничего 3) Мастер получает кроме ничего еще и в морду и уходит жаловаться в спортлото Вариант зависит от борзости мастера и НЕ зависит от его комплекции, вида, и степени владения речью
15:51:15 03-05-2023
народ не хочет зарабатывать честным трудом - кругом одни мошенники
19:50:32 03-05-2023
В Базисе сантехник штатный лет 5 назад за демонтаж старой чугунной и установку новой биметаллической батареи взял 6000, с моими материалами к тому же, его только герметик был. Трудился минут 40... В этом году еще одну поменять понадобилось, пришлось самому делать, даже не представляю, сколько бы тот попросил... Потратил часа 2, но душу греет огромная экономия! А вы говорите Санкт-Петербург вынуждает! Алчность и у наших в моде...