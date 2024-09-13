Заменят ли в России ЕГЭ на традиционные экзамены?
Идею вернуться к традиционному формату предлагает ряд депутатов Госдумы
13 сентября 2024, 11:27, ИА Амител
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Депутаты Госдумы продолжают обсуждать идею отмены ЕГЭ. Напомним, ряд фракций внесли законопроект, предлагающий вернуться к традиционным экзаменам. Стало известно, как на документ отреагировали в правительстве.
О том, отменят ли в России ЕГЭ, чтобы вернуть традиционные экзамены, – в материале amic.ru.
1
Отменят ли в России ЕГЭ?
Пока нет. Соответствующий законопроект, внесенный в Госдуму, не поддержали в кабмине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из авторов документа – Ярослава Нилова.
"Кабмин не поддержал, при этом мы не собираемся опускать руки", – цитирует издание депутата.
2
Почему в кабмине не одобрили законопроект об отмене ЕГЭ?
Подробности пока неизвестны. Депутат Нилов не поделился деталями отзыва, который на законопроект оставило правительство РФ.
3
Значит, дети и дальше будут сдавать ЕГЭ?
Пока да. Поскольку кабмин дал отрицательный отзыв на законопроект, рассматривать его пока не будут. Но при этом Нилов подчеркнул, что сдаваться авторы инициативы не собираются. Он сообщил журналистам, что проработал вопрос реформы ЕГЭ с экспертами и теперь намерен передать все эти материалы в профильные ведомства.
Есть основания полагать, что авторы законопроекта продолжат работу и позже вновь внесут его в Госдуму.
4
Почему в Госдуме заговорили о возвращении к традиционным экзаменам?
Авторство законопроекта принадлежит фракциям ЛДПР, КПРФ и СРЗП. В пояснительной записке к документу указаны следующие причины возможной отмены ЕГЭ:
- количество скандалов, связанных с ЕГЭ;
- сообщения о росте числа самоубийств в период его проведения.
12:26:41 13-09-2024
Реформы доверять только экспертам, а депутатов без природного дара выслать за Сибирь
16:25:24 13-09-2024
А учителя-то которые могут принимать "традиционные" экзамены, найдутся!?
Или это будут делать жертвы ЕГЭ...?
И это ещё... А депутатам без природного дара будет рады дальше Сибири? Или вообще где-то им будут рады...!?
12:40:26 14-09-2024
Проблемы с ЕГЭ в основном у детей с ОВЗ. И их родителями. Сейчас родитель считает, нужна его чаду справка, или он гениален во всем и будет учиться на общих основаниях.