Депутаты Госдумы продолжают обсуждать идею отмены ЕГЭ. Напомним, ряд фракций внесли законопроект, предлагающий вернуться к традиционным экзаменам. Стало известно, как на документ отреагировали в правительстве.

О том, отменят ли в России ЕГЭ, чтобы вернуть традиционные экзамены, – в материале amic.ru.

"Кабмин не поддержал, при этом мы не собираемся опускать руки", – цитирует издание депутата.

"Кабмин не поддержал, при этом мы не собираемся опускать руки", – цитирует издание депутата.

Подробности пока неизвестны. Депутат Нилов не поделился деталями отзыва, который на законопроект оставило правительство РФ.

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Значит, дети и дальше будут сдавать ЕГЭ?

Пока да. Поскольку кабмин дал отрицательный отзыв на законопроект, рассматривать его пока не будут. Но при этом Нилов подчеркнул, что сдаваться авторы инициативы не собираются. Он сообщил журналистам, что проработал вопрос реформы ЕГЭ с экспертами и теперь намерен передать все эти материалы в профильные ведомства.

Есть основания полагать, что авторы законопроекта продолжат работу и позже вновь внесут его в Госдуму.