Заместитель главкома ВМФ РФ Михаил Гудков погиб в Курской области
Память о военном увековечат в регионе
03 июля 2025, 19:29, ИА Амител
Заместитель главнокомандующего ВМФ России генерал-майор Михаил Гудков погиб в Курской области. Об этом заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко в Telegram-канале.
По словам губернатора, он часто общался с Гудковым. Это был сильный духом человек, который не представлял себя нигде, кроме флота. При этом будучи заместителем главкома ВМФ, он продолжал лично посещать позиции морпехов.
"Вместе с командиром погиб его верный товарищ и наш общий друг Нариман Шихалиев. Настоящие морпехи, настоящие офицеры", — подчеркнул Кожемяко.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны, замглавкома ВМФ погиб 2 июля при выполнении боевой работы в одном из приграничных районов Курской области. По словам исполняющего обязанности главы региона Александра Хинштейна, память о Гудкове увековечат в регионе.
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