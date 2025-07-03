Заместитель главкома ВМФ РФ Михаил Гудков погиб в Курской области

Память о военном увековечат в регионе

03 июля 2025, 19:29, ИА Амител

Кадр из видео / Источник: Telegram-канал главы Приморья Олега Кожемяко

Заместитель главнокомандующего ВМФ России генерал-майор Михаил Гудков погиб в Курской области. Об этом заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко в Telegram-канале.

По словам губернатора, он часто общался с Гудковым. Это был сильный духом человек, который не представлял себя нигде, кроме флота. При этом будучи заместителем главкома ВМФ, он продолжал лично посещать позиции морпехов.

"Вместе с командиром погиб его верный товарищ и наш общий друг Нариман Шихалиев. Настоящие морпехи, настоящие офицеры", — подчеркнул Кожемяко.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны, замглавкома ВМФ погиб 2 июля при выполнении боевой работы в одном из приграничных районов Курской области. По словам исполняющего обязанности главы региона Александра Хинштейна, память о Гудкове увековечат в регионе.