Заметное похолодание. О погоде в Алтайском крае 20 марта

В регионе местами температура опустится до -12 градусов

20 марта 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайский край после волны тепла приходит волна похолодания. Об этом рассказали в региональном ЦГМС.

В регионе температура воздуха составит от -2 до -7 градусов, местами – до -12 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица.

Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от -5 до -7 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица.

Ветер юго-западный, 4-9 м/с.