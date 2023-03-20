Заметное похолодание. О погоде в Алтайском крае 20 марта
В регионе местами температура опустится до -12 градусов
20 марта 2023, 06:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайский край после волны тепла приходит волна похолодания. Об этом рассказали в региональном ЦГМС.
В регионе температура воздуха составит от -2 до -7 градусов, местами – до -12 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица.
Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут от -5 до -7 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица.
Ветер юго-западный, 4-9 м/с.
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