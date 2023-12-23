Замгендиректору Роскосмоса предъявили обвинение в хищении 435 млн рублей

Олега Фролова и двух его соучастников задержали

23 декабря 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: Роскосмос

Замгендиректора "Роскосмоса" по гособоронзаказу Олега Фролова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил федеральный Следком.

По делу также проходят его соучастники – индивидуальный предприниматель и представитель коммерческой организации. Их имена не раскрываются.

"По версии следствия, Фролов, используя служебное положение, вступил в преступный сговор с двумя другими соучастниками преступления. В ходе исполнения контракта они похитили бюджетные средства при закупке оборудования в сумме не менее 435 миллионов рублей", – рассказали в ведомстве.

22 декабря суд по ходатайству следствия отправил фигурантов дела под стражу. Задержание 61-летнего Фролова подтвердили в "Роскосмосе", отмечает РЕН ТВ.

Олег Фролов работал в "Роскосмосе" с 2018 года. Сначала – исполнительным директором по реализации оборонных программ, а с февраля 2019-го – заместителем главы.