Замгендиректору Роскосмоса предъявили обвинение в хищении 435 млн рублей
Олега Фролова и двух его соучастников задержали
23 декабря 2023, 11:30, ИА Амител
Замгендиректора "Роскосмоса" по гособоронзаказу Олега Фролова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил федеральный Следком.
По делу также проходят его соучастники – индивидуальный предприниматель и представитель коммерческой организации. Их имена не раскрываются.
"По версии следствия, Фролов, используя служебное положение, вступил в преступный сговор с двумя другими соучастниками преступления. В ходе исполнения контракта они похитили бюджетные средства при закупке оборудования в сумме не менее 435 миллионов рублей", – рассказали в ведомстве.
22 декабря суд по ходатайству следствия отправил фигурантов дела под стражу. Задержание 61-летнего Фролова подтвердили в "Роскосмосе", отмечает РЕН ТВ.
Олег Фролов работал в "Роскосмосе" с 2018 года. Сначала – исполнительным директором по реализации оборонных программ, а с февраля 2019-го – заместителем главы.
11:59:38 23-12-2023
Ну, теперь одна дорога ... Вперед -за Рогозиным.
12:11:31 23-12-2023
Ну-ну... Один хитил...
12:14:52 23-12-2023
Зачем столько?!Ну ладно бы немножко!Но столько то ЗАЧЕМ ????!
12:15:43 23-12-2023
Однако намного больше стырили... Не зря Луна в Луну шваркнулась
12:52:57 23-12-2023
А бывший главный "Роскосмоса" сейчас на поле боя.
13:02:26 23-12-2023
Толпой пилили бабло, замазаны все. По другому просто не бывает. А отдуваться единицам. Несправедливость. Если это показушная часть марлезонсого балета, отделаются мелочью. Если по взрослому, их уже не было бы в природе.
13:17:37 23-12-2023
Зачистка, обрубают концы, не?9
16:55:54 23-12-2023
Кошмар. Обнаглели. И всё из всех уст твердят нет денег. Судя по этим фактам денег в России просто не счесть. Когда же этих мразей стрелять будут.
16:59:00 23-12-2023
Твари безмозглые
18:43:39 23-12-2023
Ай Рогозин,ай молодца,и рыбку съел и не куда не присел
20:27:30 23-12-2023
гость (18:43:39 23-12-2023) Ай Рогозин,ай молодца,и рыбку съел и не куда не присел... и косточками не подавился
19:02:10 23-12-2023
Никогда такого не было, и вот опять
19:50:02 23-12-2023
А зачем стрелять? Семейным подрядом и на Колыму добывать руду для нужд СВО. Лоск маленько с физиономий снять и стране польза. Да и пулю съэкономят, опять же для СВО.
20:24:54 23-12-2023
стрелять надо,как предателей интересов России.
22:44:44 23-12-2023
Из-за таких тварей на фронте у пацанов ни связи нормальной, ни целеуказания в режиме реального времени. Короче, полная хохлома...