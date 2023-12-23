НОВОСТИПроисшествия

Замгендиректору Роскосмоса предъявили обвинение в хищении 435 млн рублей

Олега Фролова и двух его соучастников задержали

23 декабря 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: Роскосмос
Фото: Роскосмос

Замгендиректора "Роскосмоса" по гособоронзаказу Олега Фролова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил федеральный Следком.

По делу также проходят его соучастники – индивидуальный предприниматель и представитель коммерческой организации. Их имена не раскрываются.

"По версии следствия, Фролов, используя служебное положение, вступил в преступный сговор с двумя другими соучастниками преступления. В ходе исполнения контракта они похитили бюджетные средства при закупке оборудования в сумме не менее 435 миллионов рублей", – рассказали в ведомстве.

22 декабря суд по ходатайству следствия отправил фигурантов дела под стражу. Задержание 61-летнего Фролова подтвердили в "Роскосмосе", отмечает РЕН ТВ.

Олег Фролов работал в "Роскосмосе" с 2018 года. Сначала – исполнительным директором по реализации оборонных программ, а с февраля 2019-го – заместителем главы.

Происшествия Роскосмос

Комментарии 15

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Гость

11:59:38 23-12-2023

Ну, теперь одна дорога ... Вперед -за Рогозиным.

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Гена

12:11:31 23-12-2023

Ну-ну... Один хитил...

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гость

12:14:52 23-12-2023

Зачем столько?!Ну ладно бы немножко!Но столько то ЗАЧЕМ ????!

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Гена

12:15:43 23-12-2023

Однако намного больше стырили... Не зря Луна в Луну шваркнулась

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Гость

12:52:57 23-12-2023

А бывший главный "Роскосмоса" сейчас на поле боя.

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Гость

13:02:26 23-12-2023

Толпой пилили бабло, замазаны все. По другому просто не бывает. А отдуваться единицам. Несправедливость. Если это показушная часть марлезонсого балета, отделаются мелочью. Если по взрослому, их уже не было бы в природе.

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Гость

13:17:37 23-12-2023

Зачистка, обрубают концы, не?9

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Ну просто

16:55:54 23-12-2023

Кошмар. Обнаглели. И всё из всех уст твердят нет денег. Судя по этим фактам денег в России просто не счесть. Когда же этих мразей стрелять будут.

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Просто

16:59:00 23-12-2023

Твари безмозглые

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гость

18:43:39 23-12-2023

Ай Рогозин,ай молодца,и рыбку съел и не куда не присел

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Гость

20:27:30 23-12-2023

гость (18:43:39 23-12-2023) Ай Рогозин,ай молодца,и рыбку съел и не куда не присел... и косточками не подавился

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Гость

19:02:10 23-12-2023

Никогда такого не было, и вот опять

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Гость

19:50:02 23-12-2023

А зачем стрелять? Семейным подрядом и на Колыму добывать руду для нужд СВО. Лоск маленько с физиономий снять и стране польза. Да и пулю съэкономят, опять же для СВО.

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дядя федор

20:24:54 23-12-2023

стрелять надо,как предателей интересов России.

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Гость

22:44:44 23-12-2023

Из-за таких тварей на фронте у пацанов ни связи нормальной, ни целеуказания в режиме реального времени. Короче, полная хохлома...

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