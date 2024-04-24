Замминистра обороны РФ задержали по подозрению в получении взятки
Тимур Иванов давно находится в разработке
24 апреля 2024, 07:55, ИА Амител
Наручники / Фото: pxhere.com
Замглавы Министерства обороны России Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС.
На своем посту он отвечал за организацию управления имуществом, расквартирование войск, жилищное и медицинское обеспечение вооруженных сил, а также закупки в рамках гособоронзаказа.
Детали задержания не приводятся, однако известно, по какой статье в отношении него возбудили уголовное дело. Она предполагает, что размер взятки составил не меньше миллиона рублей.
По данным правоохранителей, Иванов давно находился в разработке.
В рамках расследования уголовного дела проводятся обыски.
08:28:41 24-04-2024
Никакое НАТО и никакие хохлы не наносят нам столько вреда, как внутренний враг- коррупция, пронизавшая все эшелоны власти... "Всех посадим, а с кем работать?" вопрошает Президент... тем самым признавая, что коррупционеры держат его за бороду.
08:36:08 24-04-2024
Не сильно долго разраьатывали ?
08:47:18 24-04-2024
Зато у нас по делам с развлекательными клубами построенными по соседству с жилыми домами взяток никто не берет. Даже судьи не боятся , людей не поддерживают за чемоданчик денег. Наверное опять как с министром образования видео взятки в интернет выложить - только тогда оперативные материалы ход получат ? Нашему нищему региону очень громко по взяточным делам греметь !
09:00:23 24-04-2024
гость (08:47:18 24-04-2024) Нашему нищему региону очень громко по взяточным делам греметь !У нас загремит, когда эта ася кредитно-строительная пирамида рухнет и лопнет ценовой пузырь...
08:58:33 24-04-2024
По законам военного времени....
09:13:21 24-04-2024
Гость (08:58:33 24-04-2024) По законам военного времени....... Как врага народа ! Со всей проллетарской ненавистью... !
12:06:37 24-04-2024
Гость (09:13:21 24-04-2024) Как врага народа ! Со всей проллетарской ненавистью... !... Отправить в ссылку в Дубай! Где жизнь, как известно, не сахар!
09:11:17 24-04-2024
Вот вот. А вы воюйте там, мобилизуйтесь, свечки делайте блиндажные. . . РАЗЖАЛОВАТЬ ....АСА и рядовым в окопы. Для таких уже пора вводить штрафбаты.
09:14:55 24-04-2024
размер взятки составил не меньше миллиона рублей. ----------- сумма какая то смешная для целого замминистра отвечающего за жирные области... вон у нас Антошке и то больше заносили.
13:45:58 24-04-2024
Гость (09:14:55 24-04-2024) размер взятки составил не меньше миллиона рублей. ----------... "не меньше миллиона" - это не значит, что ровно миллион, это может быть и миллиард.
09:28:05 24-04-2024
из за границы одна организация про него расследование выкладывала на иностранные сервисы, но мы не поверили, а оно вот как оказалось...
09:36:48 24-04-2024
Она предполагает, что размер взятки составил не меньше миллиона рублей
Еще не подчитали. тоннами меряют.
11:56:46 24-04-2024
Петр головы рубил, но признавал что справиться с этим делом не легко, другого посади -такой же результат. Вот товарищ Сталин как то это по другому решил, такого не было. Там сильно о наживе никто не думал.