Замминистра обороны РФ задержали по подозрению в получении взятки

Тимур Иванов давно находится в разработке

24 апреля 2024, 07:55, ИА Амител

Наручники / Фото: pxhere.com

Замглавы Министерства обороны России Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС.

На своем посту он отвечал за организацию управления имуществом, расквартирование войск, жилищное и медицинское обеспечение вооруженных сил, а также закупки в рамках гособоронзаказа.

Детали задержания не приводятся, однако известно, по какой статье в отношении него возбудили уголовное дело. Она предполагает, что размер взятки составил не меньше миллиона рублей.

По данным правоохранителей, Иванов давно находился в разработке.

В рамках расследования уголовного дела проводятся обыски.