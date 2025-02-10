Замминистра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин ушел в отставку

Известно, что Коровин покинул пост по собственному желанию

10 февраля 2025, 09:24, ИА Амител

Дмитрий Коровин / Фото: mintrans.alregn.ru

7 февраля врио замминистра транспорта Алтайского края, начальник управления по транспорту Дмитрий Коровин по собственному желанию покинул должность. Распоряжение об увольнении Коровина подписал губернатор региона Виктор Томенко. Об этом сообщает ИА "Атмосфера".

Где экс-замминистра продолжит свою карьеру, пока неизвестно.

"Интересно, что после формирования нового краевого кабмина осенью 2023 года Дмитрий Коровин так и не избавился от приставки врио, проработав в этом статусе почти полтора года. После того как должность министра транспорта Алтайского края в конце октября 2024 года оставил Антон Воронов, инсайдеры утверждали, что вскоре из министерства уйдет и Коровин. Однако на тот момент этого не произошло. В ноябре Воронова во главе Минтранса сменил Александр Мошкин, а в январе на смену Мошкину пришел экс-руководитель регионального главка полиции Андрей Подолян. Кроме Коровина и Мошкина под его началом работал еще один замминистра – Виктор Букатов, однако приставку врио имел только Коровин", – подчеркивает "Атмосфера".

Дмитрий Коровин считается одним из главных профессионалов в транспортной отрасли Алтайского края. Ряд наблюдателей сулили ему повышение в статусе, после того как весной 2021 года свой пост покинул министр Александр Дементьев, но этого так и не произошло.

Дмитрий Коровин родился 30 мая 1976 года в селе Кулунда. В 1997 году окончил Омскую государственную академию путей сообщения в качестве бакалавра техники и технологий. В 1998 году – Омский госуниверситет путей сообщения по специальности "Электрический транспорт". В 2003-м был назначен замначальника депо по кадрам и социальным вопросам, в 2004-м – главным инженером локомотивного ремонтного депо "Алтайская". С 2004 по 2008 год занимал должность начальника локомотивного депо.

С января 2009-го был замначальника управления Алтайского края по транспорту, дорожному хозяйству и связи. С января 2014 года назначен замначальника Главуправления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, начальником управления по транспорту и дорожному хозяйству. С 1 января 2017 года стал замминистра строительства, транспорта, ЖКХ Алтайского края, начальником управления по транспорту и дорожному хозяйству. 7 февраля 2019 года назначен замминистра транспорта Алтайского края.