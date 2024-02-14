Замминистра труда Омской области разбился в аварии на трассе

Чиновник попал в больницу, его водитель погиб

14 февраля 2024, 16:23, ИА Амител

Фото с места аварии / ГИБДД по Омской области

Замминистра труда Омской области Сергей Добрых попал в серьезную аварию на трассе. Об этом сообщает Mash Siberia.

Предварительно, чиновника везли на совещание, он находился на пассажирском сиденье "Тойоты", которая врезалась в "Газель".

Водитель иномарки погиб, Добрых и три пассажира маршрутки попали в больницу. Информации об их состоянии нет.

Подробности и обстоятельства случившегося уточняются.